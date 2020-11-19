تراجع ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو في سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الصادرة اليوم الخميس تراجع ناتج قطاع التشييد في منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضي وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر.

وتراجع ناتج قطاع التشييد في المنطقة التي تضم 19 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) خلال سبتمبر الماضي بنسبة 2.9% شهريا بعد ارتفاع بنسبة 3.9% خلال أغسطس الماضي.

وتراجع ناتج قطاع تشييد المباني بنسبة 3.2% شهريا خلال سبتمبر الماضي، وناتج قطاع مشروعات الهندسة المدنية بنسبة 0.4% فقط.

كما تراجع ناتج قطاع التشييد ككل في سبتمبر الماضي بنسبة 2.5% سنويا، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 0.4% خلال الشهر السابق.

وتراجع ناتج القطاع في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% شهريا، بعد تراجع بنسبة 2.7% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

كان التراجع الأكبر في قطاع التشييد من نصيب فرنسا وإيطاليا وسلوفاكيا، في حين كانت الزيادة الأكبر في سلوفينيا ورومانيا وبلغاريا وألمانيا.