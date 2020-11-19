الرئيس السابق "لوايركارد" يشير إلى أموال مختلسة من الشركة

أشار ماركوس براون، الرئيس السابق لشركة وايركارد الألمانية لخدمات الدفع، اليوم إلى "أموال مختلسة من الشركة"، وذلك أمام لجنة تقصي حقائق تابعة للبرلمان.

ولم يفصح براون عن مزيد من التفاصيل، بشأن المتضررين أو المستفيدين من هذه الأموال، على سبيل المثال، وقد استند في ذلك إلى الحق في الامتناع عن الإدلاء بالأقوال وأضاف أنه سيتحدث "عاجلا" أمام الادعاء العام.

كانت واير كارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1,9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

ويتهم الادعاء الألماني في ميونخ الإدارة التنفيذية السابقة للشركة، وعلى رأسها براون، بالمسؤولية عن " الاحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي"، حيث قيدت إدارة الشركة أعمالا وهمية بمليارات اليورو على مدار سنوات من أجل الحفاظ على الشركة والحصول من خلال ذلك على قروض عبر الاحتيال، ما تسبب في أضرار لبنوك ومستثمرين بقيمة وصلت إلى 3.2 مليار يورو، بحسب "الألمانية".

وقال براون إنه يثق في أن الادعاء العام في ميونخ سيوضح الواقعة على نحو شامل، خاصة ما يتعلق بـ" مكان وجود أموال الشركة المختلسة".

وتسعى اللجنة البرلمانية من خلال تحقيقاتها إلى بيان ما إذا كانت الهيئات الرقابية قد تهاونت في تعاملها مع الشركة المتخصصة في التقنيات المالية والتي كانت قوة صاعدة في البورصة، وذلك على الرغم من ورود إشارات على وجود مخالفات داخل الشركة.