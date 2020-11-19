"تيسنكروب" تعتزم شطب 5000 وظيفة أخرى بعد تسجيلها خسائر ضخمة

تعتزم مجموعة تيسنكروب الصناعية الألمانية شطب 5000 وظيفة إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك بعد تسجيل خسائر ضخمة، وذلك حسبما أعلنت المجموعة في مدينة إيسن، غربي ألمانيا، اليوم .

وليس من المستبعد أن تلجأ الشركة في ذلك إلى شطب الوظائف لظروف تتعلق بالتشغيل.

كانت المجموعة أعلنت في ربيع 2019 شطب 6000 وظيفة، وشطبت منها بالفعل 3400 حتى الآن ، بحسب "الألمانية".

وسجلت المجموعة خسائر كبيرة في السنة المالية المنصرمة 2020/2019 (التي انتهت آخر سبتمبر الماضي)، وجاء ذلك بالدرجة الأولى على خلفية ضعف أعمال الصلب بسبب تراجع الطلب المرتبط بجائحة كورونا ولاسيما من قطاع صناعة السيارات.

وكان على المجموعة أن تتقبل تسجيل خسائر تشغيل بقيمة 1.6 مليار يورو لولا أعمال قطاع المصاعد، الذي باعته الشركة.

وكانت أعمال تسينكروب من الصلب، ومن الصناعات المغذية للسيارات، سجلت خسائر بقيمة نحو 3 مليار يورو، وذكرت الشركة أن إجمالي صافي خسائرها بلغ 5.5 مليار يورو مقابل 1.2 مليار يورو في السنة المالية الماضية.

وتمكنت تيسنكروب من تحسين ميزانيتها ببيع قطاع المصاعد الذي تلقت نظيره المجموعة نحو 9.6 مليار يورو، ولا تعتزم تيسنكروب صرف أرباح على الأسهم بسبب الخسائر الكبيرة التي سجلتها.