رئيس "سدايا" : السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" أن المملكة ستستثمر 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي. وقال الدكتور عبدالله الغامدي خلال حديثه في مؤتمر "تشكيل آفاق جديدة" المصاحب لفعاليات قمة العشرين في الرياض : نستهدف تدريب 20 ألف مختص في القطاع حتى 2030. وأضاف : الذكاء الاصطناعي مصدر توفير ومصدر دخل إضافي يستحق الاستثمار. مبينا أن السعودية ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة "كورونا".

وقال بصفتي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ورئيسا للجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي سأركز باقتضاب على موضوعات جدول أعمال الاقتصاد الرقمي بالإضافة إلى دور التقنية إجمالًا والبيانات والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في مواجهة التحديات التي عاصرها العالم في 2020.

وبين أن السعودية تقود قمة مجموعة العشرين الاستثنائية وتستضيفها هذا العام الاستثنائي في ظل ظروف غير مسبوقة ورغم من كل هذه الظروف وبقدر ما نفخر بقدرتنا على التغلب على هذه التحديات ودفع أجندة مجموعة العشرين فإننا ندرك أيضا أهمية المحاور الثلاثة التي تتمحور حولها رئاسة السعودية لمجموعة العشرين للاستفادة من فرص القرن الحادي والعشرين وهي : تمكين الجميع وحماية كوكبنا وتشكيل آفاقٍ جديدة وأرغب بالتشديد على آخر محور، حيث أتاحت لنا مرحلة التعافي فرصة إطلاق إمكانات التقدم العلمي والتقنيات الناشئة لوضع أسس مستقبل أكثر إشراقا واستدامة لنا ولأولادنا وللأجيال القادمة.

وأضاف تؤدي الرقمنة والتقنية اليوم دورا محوريا في تشكيل حاضرنا ومستقبلنا وتمنحنا آفاقًا جديدة في حياتنا وعملنا وتعليمنا وجميع النواحي الأخرى. ويوجد الكثير من الإمكانات من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي ولكن هناك فجوة رقمية ستتنامى وسيتزايد على أثرها التوزيع غير العادل للمنافع والثروة إن لم تتم معالجتها بشكل جماعي. وتجنبا لهذه المخاطر قادت المملكة في رئاستها لمجموعة العشرين حوارات حول الموضوعات الأكثر أهمية والتي ستشكل اقتصاداتنا الرقمية ومستقبلنا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والتدفق الحر للبيانات والمدن الذكية وأمن الاقتصاد الرقمي والقياس.

وأشار إلى أنهم لم يكتفو بقيادة الحوار الدولي حول الاقتصاد الرقمي وقدمنا مثالا حيا للعالم في تحقيق فرص القرن 21 الرقمية والتقنية. أظهرنا أنه يمكننا الاستفادة من التقنية للتغلب على أكبر التحديات والحفاظ على التعاون العالمي بشأن أكثر قضايا العالم إلحاحا وذلك من خلال حفاظنا على المسار الصحيح لجدول أعمال مجموعة العشرين واستضافتنا أكثر من 170 اجتماعا افتراضيا للمجموعة على مدار الأشهر الماضية.

وبين أن قدراتنا الوطنية الفريدة في عالم الرقمنة والبيانات مكنتنا من محاربة تأثير الوباء مع تعزيز الأجندة الوطنية نحو رؤية المملكة 2030 واستفدنا من بنك البيانات الوطني والسحابة الحكومية والتحليلات وقدراتنا في الذكاء الاصطناعي في تسريع رقمنة كثير من الخدمات وتمكين اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة لاسيما في قطاعي الصحة والأمن حتى خلال أوقات حظر التجول وكنا بين الأوائل عالميا في إطلاق تطبيقات لإدارة تصاريح التجول وتتبع أثر مخالطي المرضى لإعادة التنشيط الآمن للعديد من الخدمات الهامة.

تمكين الجميع

بينما كنا في طليعة الدول المكافحة للوباء ودعم أنشطة مجموعة العشرين لم نتجاهل دورنا في تمكين شعب المملكة والعالم تقنيا.

ركزت معظم النقاشات حول مستقبل التقنية في الماضي وفي هذا العام أيضا على استيلاء الآلات والذكاء الاصطناعي على الوظائف. نحن في السعودية اتخذنا نهجًا أكثر إيجابية.

في قمة مجموعة العشرين العام الماضي أكد ولي العهد على أهمية التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل أفضل، وسلط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في مهارات المستقبل ووظائفه.

لقد عملنا هذا العام على الأخذ بتأكيده من خلال إطلاق استراتيجية وطنية طموحة للبيانات والذكاء الاصطناعي تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

وأكد رئيس "سدايا" أن أهداف 2030 الطموحة هي تدريب 40% من القوى العاملة المعنية على البيانات والذكاء الاصطناعي. لدينا 20 ألف متخصص في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي واستحداث 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة تتعلق بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي. ولم تكتفِ المملكة بدفع عجلة تقدمها فقط، بل حرصت على تمكين الدول الأخرى حول العالم.

وأضاف : أطلقت السعودية شراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مجال الذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تسريع التنمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البلدان النامية. وستركز هذه الشراكة في البداية على قارة إفريقيا من خلال التقييم العميق لاستعداد الدول للذكاء الاصطناعي يتبعه اتخاذ إجراءات محددة بالتعاون بين قيادات الدول لسد الثغرات الحرجة وتمكين الذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام والتطبيقات المعنية. وسنعمل مع البنك الدولي للتصدي لأهم تحديات التنمية بما في ذلك الجوع والفقر والمرض. وسنعزز من نجاحات السعودية وخبراتها وقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أشرت إلى بعضها سابقا في هذا البيان الموجز.

وأطلقنا القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لتكون منصة القيادة الفكرية السنوية الرائدة لتسهيل الحوار العالمي حول رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي كما أننا ملتزمون بإقامة هذه القمة لتكون حدثًا سنويًا عالميًا ومنصة للتعاون والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

عندما أطلقنا استراتيجيتنا الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أخذنا على عاتقنا أن نجعل أفضل ما في البيانات والذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة في المملكة وأن نطلق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي للأمة والعالم. كما وجه ولي العهد في كلمته الافتتاحية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي دعوة مفتوحة لجميع الحالمين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة والعمل معًا لرسم آفاق جديدة للبيانات والذكاء الاصطناعي.

لقد أطلقنا أيضا شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الاتحاد الدولي للاتصالات لمشاركة أفضل ممارسات الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي عبر دول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 193 دولة. كما تشرفنا في المملكة باستضافة الخبراء للتشاور مع الأمم المتحدة حول إنشاء مجلس استشاري للأمم المتحدة بأصحاب مصلحة متعددين، وذلك بشأن التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي وهي مبادرة نؤيدها ونلتزم تماما بدعمها حتى تتحقق.

بناء على التوجه الإيجابي نفسه والتزامنا باستكشاف ورسم آفاق جديدة للتعاون بين البشر والآلات استضفنا مسابقة فريدة تجمع بين الفنانين وخبراء الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لاستكشاف إمكانات الفن البشري والذكاء الاصطناعي المشتركة وإعادة تعريف قواعد الإبداع في القرن الحادي والعشرين. نؤمن كذلك بضرورة رسم مستقبلنا بشكل شامل ومن الأمثلة على ذلك تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي الذي نظمناه مؤخرًا لتشجيع الطلاب من جميع جامعات المملكة العربية السعودية على تخيل مستقبل المدن التي سيعيشون ويعملون ويكونون عائلاتهم في المستقبل فيها.

بغض النظر عن مقدار ما أنجزناه خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، فإننا نقر بأنه ما زال علينا الكثير للقيام به لتمكين البشرية من خلال التمكين الرقمي. لقد أدى الوباء بالتأكيد إلى زيادة الحاجة إلى سرعة التحول الرقمي والتعاون الدولي لسد الفجوة الرقمية بين الدول ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع شركائنا في مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والدول الأخرى لإطلاق العنان للإمكانات الرقمية للجميع وأن نحرص ألا يتخلف أحد عن الركب.