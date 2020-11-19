الهند تعتزم إنفاق 1.3 مليار دولار لإقامة ألف محطة وقود للغاز

صرح وزير النفط الهندي دارمندرا برادان بأن بلاده ستعمل على إقامة ألف محطة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المسال على مدار السنوات الثلاث المقبلة على طول الطرق السريعة الرئيسية، بتكلفة مئة مليار روبية (1.3مليار دولار) وجاء التصريح خلال تدشينه للعمل في أول 50 محطة من المشروع.

وبحسب "الألمانية"، فإن الهند تستهدف إلى أن يكون لديها محطة وقود غاز طبيعي مسال لكل 300-200 كلم من الطرق السريعة، وفي النقاط الصناعية الرئيسية، لتعزيز استخدام الوقود النظيف في النقل لمسافات طويلة وكذلك في مجالات التعدين وغير ذلك من الصناعات.

ويمكن أن يستهلك قطاع النقل الهندي ما يتراوح بين 20 إلى 25 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي المسال، ويكفي تحويل 10% من أسطول البلاد من الشاحنات البالغ عددها مليون شاحنة إلى ارتفاع كبير في الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال في النقل لمسافات طويلة يعد أرخص بنسبة 40% من الديزل، كما أن تحويل الشاحنات للعمل بالغاز الطبيعي سيقلل الانبعاثات والاعتماد على واردات النفط الخام.