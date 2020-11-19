انخفاض صادرات الساعات السويسرية بأكبر نسبة منذ 80 عاما

توقع اتحاد قطاع الساعات السويسرية تراجع الصادرات بأكبر نسبة سنوية هذا العام منذ 80 عاما، وذلك بسبب تأثير أزمة فيروس كورونا على السياحة والطلب على السلع الفاخرة.

وقالت "الألمانية" عن الاتحاد إن الصادرات تراجعت بنسبة 26% خلال أول عشرة أشهر من العام.

وأضاف الاتحاد أن الصادرات تراجعت بنسبة 1ر7% لتصل إلى 9ر1 مليار فرانك ( 2 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما تعد أدنى نسبة تراجع منذ تسعة أشهر.

وقال الاتحاد في بيان إنه على الرغم من انتعاش سوق الصين بسبب الطلب المحلي القوي، فإن الأسواق في أنحاء أوروبا مازالت تعاني.

وجاء في بيان الاتحاد أن " تفشي الفيروس من جديد أدى لفرض قيود جديدة، مما يشير إلى مستقبل متشائم خلال البضعة أشهر المقبلة".

