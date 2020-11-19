وسط ترقب المركزي اليوم.. أداء متذبذب لليرة التركية

واصل سعر صرف الليرة التركية التذبذب صعودا وهبوطا اليوم ترقبا لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة محافظه الجديد ناجي إقبال المقرر اليوم، وسط آمال بأن يعلن رفعا كبيرا في أسعار الفائدة.

وبعد ارتفاع بأكثر من 10% الأسبوع الماضي، استقر سعر صرف الليرة حول مستوى 70ر7 ليرة للدولار. وارتفع سعر الصرف بـ 3ر0% إلى 6821ر7 ليرة لكل دولار عند الساعة 10 و55 دقيقة صباحا بتوقيت اسطنبول، بعد تراجعات صباح اليوم.

ومن المتوقع أن يعود البنك المركزي التركي إلى السياسات التقليدية برفع معدل الفائدة خلال اجتماع اليوم.

وذكرت "الألمانية" أن محللين استطلعت آراءهم توقعوا رفع معدل الفائدة الرئيسي بـ 475 نقطة أساس إلى 15% .