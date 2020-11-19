الذهب عند أقل مستوى في أسبوع بفعل آمال التعافي الاقتصادي

تراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع اليوم إذ عززت التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الآمال بتعاف أسرع للاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة، إلى 1863.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1857.16 دولار للأوقية، مما يضعها على مسار تكبد خسائر لثاني أسبوع على التوالي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 1862.30 دولار للأوقية.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار أمس الأربعاء إن لقاحي كوفيد-19 من شركتي فايزر ومودرنا قد يكونا جاهزين للحصول على ترخيص بالاستخدام في الولايات المتحدة في غضون أسبوعين مما يمهد المجال لبدء التطعيم قبل نهاية العام الحالي.

وتأثر الذهب أيضا بارتفاع مؤشر الدولار 0.2 في المائة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة واحدا في المائة إلى 24.08 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.6 في المائة إلى 936.54 دولار للأوقية.