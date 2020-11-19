مهنة القراءة

كتاب أقرب إلى السيرة، صادر حديثا عن "منشورات تكوين" في الكويت فيه يسرد لنا (برنار بيفو) أقاصيص وذكريات وأسرارا عن مهنته كمقدم برنامج ثقافي طيلة 15 عاما، في 700 حلقة تلفزيونية، حاور فيها آلافا من المشاهير، وقرأ من الكتب ما يفوق قدرة أي قارئ، ليقدمها في اعترافاته هنا بين دفتي هذا الكتاب. المترجم سعيد بوكرامي ناقد وقاص ومترجم مغربي من مواليد 1965 يعمل في وزارة التربية الوطنية ويقيم في الدار البيضاء، حاصل على إجازة في الأدب العربي دبلوم الدراسات العليا المعمقة عضو اتحاد كتاب المغرب عضو مؤسس مجموعة البحث في القصة القصيرة جامعة الحسن الثاني البيضاء.