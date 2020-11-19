ترصد رواية الكاتب والشاعر السوري المغيرة الهويدي (1979) "قماش أسود" الصادرة حديثا عن "منشورات تكوين" في الكويت، عالم نساء سوريات في ذروة سنوات الحرب. إنها رواية عن النجاة المستحيلة، إذ تروي حكاية اللاتي وجدن أنفسهن وسط سبل الموت العنيفة يبحثن عمن يلجأن إليه. تدور حكاية الهويدي في حفل الموت الذي عرفه أهل الرقة خلال حكم "داعش" للمدينة، بذلك فهي حكاية تبدو منتمية إلى عالم خيالي، قد يعتقد القارئ أنها حكاية لا يمكن أن تحدث في عالمنا، لكنها حدثت بالفعل. وهذه مفارقة يعيها الكاتب ويوظفها فنيا، إذ يتساءل في نهاية النص عن معنى الحياة والموت ما لم نسرد الفظائع التي عرفها السوريون. المؤلف شاعر وناقد من سورية. من مواليد 1979، يقيم في دولة الكويت. صدرت له مجموعة شعرية بعنوان "الحب لا يغادر البلاد".