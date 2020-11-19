يمامتي، يا جميلتيطيريفندى الليل يتوسدشفتي وعيني...الرياح المعطرة تطرزموسيقى التلهف:طيري،أيتها الجميلة،يا يمامتي..إني بالقرب من الأرز أنتظر.قلب يمامة أبيض،صدري سيكون سريرك..الندى الشفيف يغفومثل وشاح على رأسي.جميلتي، يا يمامتي،طيري!..بدءا من الأحلام المرصعة بالندىيا روحي، طيريمن النوم العميق للحب؛ مثل الموت،انظري!الأشجار زاخرة بتنهداتيهز الصباح أوراقها..في الشرق، رويدا رويدا يفوز الفجرحيث الحرائق كأنها تستنفذ ببطء،مثيرة كل هذه الحجب الحريرية منالرماد والذهب..بينما بهدوء، بلطف، وسراتتواثب نواقيس الصباح الوردية،لتعلن (إلى ما لا نهاية) بدء الاستماعإلى نصائحِ العرافات..