يمامتي، يا جميلتي
طيري
فندى الليل يتوسد
شفتي وعيني...
الرياح المعطرة تطرز
موسيقى التلهف:
طيري،
أيتها الجميلة،
يا يمامتي..
إني بالقرب من الأرز أنتظر.
قلب يمامة أبيض،
صدري سيكون سريرك..
الندى الشفيف يغفو
مثل وشاح على رأسي.
جميلتي، يا يمامتي،
طيري!..
*
بدءا من الأحلام المرصعة بالندى
يا روحي، طيري
من النوم العميق للحب؛ مثل الموت،
انظري!
الأشجار زاخرة بتنهدات
يهز الصباح أوراقها..
في الشرق، رويدا رويدا يفوز الفجر
حيث الحرائق كأنها تستنفذ ببطء،
مثيرة كل هذه الحجب الحريرية من
الرماد والذهب..
بينما بهدوء، بلطف، وسرا
تتواثب نواقيس الصباح الوردية،
لتعلن (إلى ما لا نهاية) بدء الاستماع
إلى نصائحِ العرافات..
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