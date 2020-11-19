تراجع إصابات الجائحة في أوروبا .. و«فايزر»: لقاحنا فعال بنسبة 95 %

تجاوز عدد وفيات كورونا حول العالم أكثر من 1.33 مليون شخص، إضافة إلى إصابة 55.6 مليون شخص، تعافى منهم 35.6 مليون على الأقل، تزامنا مع إعلان منظمة الصحة العالمية أمس تراجع عدد الإصابات الجديدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أوروبا منذ ثلاثة أشهر، إلا أن الوفيات في المنطقة استمرت بالارتفاع.وأوضحت منظمة الصحة أن نحو أربعة ملايين حالة بفيروس كورونا المستجد سجلت في العالم خلال الأسبوع الذي انتهى الأحد، فيما توفي 60 ألف شخص خلال الفترة نفسها.ولا تزال أوروبا أكثر المناطق تضررا من الوباء وتخطى إجمالي عدد الإصابات فيها 15 مليونا أمس الأول. وسجل فيها الأسبوع الماضي 46 في المائة من إجمالي الإصابات في العالم و49 في المائة من الوفيات على ما أظهرت النشرة الأسبوعية حول انتشار الوباء الصادرة عن المنظمة العالمية. وأشارت المنظمة إلى أن الإصابات لا تزال مرتفعة مع 1.84 مليون حالة جديدة، لكنها شددت على أنه "للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر سجل الأسبوع المنصرم في المنطقة تراجعا 10 في المائة في الحالات الأسبوعية".لكن في الوقت نفسه، سجلت أكثر من 29 ألف حالة وفاة في القارة الأوروبية بارتفاع 18 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.وأظهرت بيانات المنظمة أن النمسا سجلت أكبر ارتفاع في الحالات الجديدة في أوروبا الأسبوع الماضي بزيادة 30 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق.وكانت القارة الأمريكية ثاني أكثر مناطق العالم تضررا، لكن الإصابات استمرت في الارتفاع فيها، فضلا عن الوفيات.وارتفعت الإصابات في هذه القارة 40 في المائة مع تسجيل أكثر من 1.45 مليون إصابة جديدة فيما زادت الوفيات 11 في المائة "19100 خلال سبعة أيام".وسجلت أكثر من مليون من هذه الحالات الجديدة في الولايات المتحدة لترتفع الإصابات فيها إلى 11 مليونا تقريبا منذ بدء الجائحة.والمنطقة الوحيدة التي شهدت تراجعا في الإصابات الجديدة والوفيات خلال الأسبوع الماضي هي جنوب شرق آسيا.من جانب آخر، أعلنت شركتا فايزر وبايونتيك أن لقاحهما المشترك فاعل 95 في المائة للوقاية من كوفيد - 19 بالاستناد إلى النتائج الكاملة لتجربة سريرية واسعة النطاق، وفقا لـ"الفرنسية".وكانت النتائج الجزئية لهذه التجربة التي نشرت الأسبوع الماضي، أظهرت فاعلية "بأكثر من 90 في المائة".وفي التفاصيل، أصيب 162 من أفراد مجموعة تلقت لقاحا وهميا بمرض كوفيد - 19 في مقابل ثمانية فقط من أفراد المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي. وستطلب "فايزر" ترخيصا لتسويق اللقاح "في غضون أيام قليلة" ومن الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير.وتستعد إيران لتطبيق قيود إضافية "شديدة" تشمل عديدا من مناطق البلاد ابتداء من بعد غد، سعيا إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تزايد الوفيات والإصابات في الآونة الأخيرة.وأعلنت السلطات الصحية الروسية أمس تسجيل 456 حالة وفاة و20985 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وتعد هذه أعلى حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في روسيا منذ ظهور الفيروس فيها. وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليون و991998 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 34387 حالة.وتماثل 25179 مريضا للشفاء من العدوى في روسيا، وهو أيضا رقم قياسي لعدد المتعافين في يوم واحد، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و501083 شخصا.ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا. وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بكوفيد - 19 في الشرق الأوسط، وأعلنت بدءا من مطلع سبتمبر، تسجيل أكثر من حصيلة قياسية للوفيات والإصابات اليومية، بحسب "الفرنسية".وأشارت سيما سادات لاري المتحدثة باسم وزارة الصحة، الأربعاء، إلى أن الإجراءات الأكثر صرامة ستطول أكثر من نصف المدن الإيرانية، وأبرزها طهران ومراكز المحافظات الـ30 الأخرى، على أن تصبح التفاصيل الكاملة للإجراءات متوافرة بدءا من بعد غد. ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات، منع حركة وسائل النقل الخاصة بين التاسعة مساء والرابعة فجرا في طهران ومدن أساسية أخرى.ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، إلى 5.91 مليون حالة، استنادا إلى بيانات من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبيرج" للأنباء. فيما وصل عدد وفيات كورونا في البلاد إلى 166 ألفا و699، وعدد المتعافين إلى 5.36 مليون شخص.