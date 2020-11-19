انخفاض حالات كورونا دون الـ300 لأول مرة منذ 8 أشهر

سجلت إصابات كورونا في المملكة، انخفاضا دون الـ300 إصابة، للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر. وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 290 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 354208 حالات، من بينها 6983 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالاتهم الصحية مطمئنة، منها 808 حالات حرجة، كما تم تسجيل 411 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 341515 حالة شفاء بلغت 96.4 في المائة.وأوضحت أن عدد الوفيات بلغ 5710 حالات، بإضافة 18 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى إجراء 56691 فحصا مخبريا جديدا.وتوزعت الحالات الجديدة في عدد من المدن، حيث تصدرت الرياض القائمة بـ63 إصابة جديدة، تليها المدينة بـ29 حالة، ثم حائل بـ23 حالة، فيما توزعت بقية الحالات الجديدة في عدد من المدن والمحافظات في المملكة.وأكدت وزارة الصحة في حسابها في منصة "تويتر"، أن أصحاب الأمراض المزمنة من أكثر الفئات تأثرا بمضاعفات الفيروس، مؤكدة عليهم ضرورة لبس الكمامة في الأماكن العامة للحماية من الفيروس.ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء كانت طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي.