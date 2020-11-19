الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد جلسة متقلبة

تراجعت الأسهم الأمريكية تراجعا كبيرا في ختام جلسة متقلبة اليوم الأربعاء مع موازنة المستثمرين بين التطورات المشجعة صوب التوصل إلى لقاح وتنامي الإصابات بمرض كوفيد-19 والإغلاقات المفروضة لاحتوائه، وذلك بحسب رويترز.

وفي حين أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة على انخفاض، كبحت مكاسب سهم تسلا الخسائر على ناسداك.

وقال تيم غريسكي، كبير مخططي الاستثمار لدى إنفرنس كاونسل في نيويورك، "السوق مرتبكة لأن مديري المحافظ لا يعرفون على أي فترة زمنية يركزون.. إنها تلك المقايضة بين المدى القريب على مدار ستة أشهر إلى تسعة من الانتشار المتواصل للفيروس وبين الفترة التالية على ذلك عندما يحصل الجميع على اللقاح ويُقضى على الفيروس."

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 345.91 نقطة بما يعادل 1.16 بالمئة إلى 29437.44 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 41.81 نقطة أو 1.16 بالمئة ليسجل 3567.72 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 97.74 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 11801.60 نقطة.