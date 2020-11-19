السعودية ترفع استثماراتها في السندات الأمريكية للشهر الثاني .. بلغت 131.2 مليار دولار

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 131.2 مليار دولار "492 مليار ريال" بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 130 مليار دولار "487.5 مليار ريال" بنهاية آب (أغسطس) من العام الجاري، بارتفاع 0.9 في المائة، ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 94.7 مليار دولار في سندات طويلة الأجل "تمثل 72 في المائة من الإجمالي"، فيما نحو 36.5 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 28 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 27.7 في المائة (50.3 مليار دولار) بنهاية أيلول (سبتمبر) 2020، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2019 البالغ 181.5 مليار دولار.

ومنذ مطلع العام الجاري، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، بينما بدأت التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، و125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت للبيع بنهاية تموز (يوليو) لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر).

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2018 البالغ 171.6 مليار دولار.

وخلال 2018، كانت السعودية قد رفعت رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.



وحدة التقارير الاقتصادية