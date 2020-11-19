افتتاح منفذ جديدة عرعر .. عهد جديد للتعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية والعراق

افتتح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، بحضور عثمان الغانمي وزير الداخلية العراقي، أمس، منفذ جديدة عرعر، وذلك عقب الاتفاق على افتتاحه وفقا لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي - العراقي في دورته الرابعة، التي اعتمدها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجاء الحفل بحضور المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، وأحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، وعبدالرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، إذ جرى إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للافتتاح والاطلاع على مجسم المنفذ.

وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية، أن افتتاح المنفذ يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها نحو عهد جديد بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة بين البلدين، معربا عن سعادته بافتتاح المنفذ.

وتطلع إلى أن يكون المنفذ رافدا للتعاون التجاري بين البلدين، مشيدا بجهود مجلس التنسيق السعودي - العراقي في فتح آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين.

فيما أوضح محافظ الهيئة العامة للجمارك، أن المنفذ يشكل أهمية كبيرة وأثرا إيجابيا في تنشيط حركة التجارة بين البلدين.

بينما أشار وزير الداخلية العراقي إلى أن افتتاح المنفذ من الجانبين سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات التجارية والتنموية وصولا إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانب السعودي ومنفذ عرعر من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ 1.66 مليون متر مربع، ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمنزلة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية - العراقية، ونحو آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين.

وفي السياق، دشن أمير الحدود الشمالية مشروع تسليم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، شحنة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة للشعب العراقي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

واشتملت المساعدات على مليون قطعة من الكمامات الطبية، و250 ألف قناع طبي لحماية الوجه، و200 ألف قطعة من القفازات بمقاسات كبيرة وصغيرة، و150 ألف قطعة من المعاطف الطبية الواقية، و50 ألف جهاز PCR للكشف عن حالات كورونا، و25 ألف جهاز Thermo Fisher Extraction للفحص المجهري الإلكتروني.

ونوه الأمير فيصل بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امتدادا لدور المملكة في العمل الإنساني ورسالتها العالمية الساعية إلى تحقيق السلم والسلام في العالم، ونقل قيم المملكة إلى العالم بما يضمن الدعم للفئات المتضررة في الخارج، والاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإنسانية وزيادة أثر المساعدات الخارجية للمملكة لرفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.

وتأتي هذه المساعدات إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

إلى ذلك، أوضح الدكتور حمد البطشان وكيل الوزارة للثروة الحيوانية جاهزية المحجر الحيواني والنباتي في منفذ جديدة عرعر التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة من الناحية الفنية والإدارية لتشغيل المحجر وجاهزيتها لاستقبال جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الصادرة والواردة المقيدة جمركيا على الوزارة وفق الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.

وقام الدكتور سند الحربي مدير الإدارة العامة للمحاجر في الوزارة بزيارة تفقدية لمحجر جديدة عرعر قبل الافتتاح الرسمي والتأكد من جاهزية جميع الإمكانية اللازمة وتوافرها لتشغيل المحجر، بهدف ضمان تطبيق جميع الإجراءات المحجرية لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية والنباتية في المملكة، والحد من مخاطر تسرب الأمراض الوبائية الحيوانية والآفات الزراعية عبر الحدود.

وأكد الحربي أن مهام المحاجر تتمثل في الكشف الظاهري والمخبري على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة والصادرة عبرها وفق نظامي الحجر البيطري والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتهما التنفيذية في المملكة.