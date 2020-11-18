النفط يرتفع بفعل إرجاء محتمل من "أوبك".. "برنت " يصعد 1.5%

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفضل الآمال في أن ترجئ أوبك وحلفاؤها زيادة مزمعة في إنتاج النفط وبعد أن قالت فايزر إن لقاحها لمرض كوفيد-19 أثبت فعالية أكبر عما أعلنته من قبل، وفقا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 64 سنتا بما يعادل 1.5 في المائة إلى 44.39 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو واحدا في المائة ليسجل 41.86 دولار.

قفز كلا العقدين نحو دولار بعد أن قالت فايزر إن النتائج النهاية للتجارب المتقدمة على لقاحها أظهرت فعالية بنسبة 95 في المائة. كانت تلك النسبة أكثر من 90 في المائة فيما أعلنته الشركة الأسبوع الماضي.

ويوم الاثنين، قالت مودرنا إن البيانات الأولية للقاحها أظهرت أيضا فعالية بنحو 95 في المائة.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، "أسعار النفط ترتفع ارتفاعا متواضعا اليوم بفعل الآمال في أن تقرر أوبك+ تأجيل زيادتها الإنتاجية المزمعة في يناير وبفضل الابتهاج الأحدث حيال اللقاح".