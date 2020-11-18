جونسون يتلقى أسئلة المعارضة بالبرلمان البريطاني عبر رابط فيديو

ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في البرلمان عبر مكالمة فيديو اليوم الأربعاء بعد دخوله العزل الذاتي بسبب مخالطة شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-.19

وخلال الجلسة الأسبوعية، تلقى جونسون أسئلة من نواب المعارضة حول سياسات الحكومة عبر رابط فيديو.

وفي الماضي، في حالة مرض رئيس الوزراء البريطاني أو عدم قدرته على حضور الجلسة الأسبوعية، كان يتم استبداله بعضو آخر في الحكومة.

وجاءت نتيجة فحص جونسون سلبية للفيروس يوم الأحد، لكنه يجب أن يظل في الحجر الصحي لمدة 11 يوما آخر بموجب قواعد الحكومة.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع تويتر في وقت متأخر من يوم الاثنين، وصف رئيس الوزراء نفسه بأنه "في حالة جيدة"، مضيفا أنه "غني بالأجسام المضادة".

في وقت سابق من هذا العام في مارس، أعلن جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وتلقى لاحقا علاجا في الرعاية المركزة. وخرج من المستشفى بعد 14 يوما من إعلان إصابته بالعدوى.