رئيس وزراء إيطاليا: إجراءات المساعدة للمجالات الاقتصادية المتضررة من كورونا ليست كافية

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن الإجراءات التي اتخذتها بلاده لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء القيود الأخيرة لمكافحة وباء فيروس كورونا "ليست كافية".

وقال كونتي في فعالية افتراضية نظمتها رابطة المطاعم والحانات في إيطاليا، إن الجائحة "تتطلب دعما ماليا مستداما على نطاق أوسع مما تم حتى الآن"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "تعمل الحكومة بالفعل من أجل مزيد من إجراءات التحفيز... ومن خلال موارد أكثر".

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 1.24 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 46 ألفا و464 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس، 457 ألفا و798 شخصا .

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 41 أسبوعا.