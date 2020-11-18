تأمين مستقبل للشعاب المرجانية في العالم .. أحد أهم أهداف مجموعة العشرين

أكد البروفيسور كارلوس دوارتي "تلتزم السعودية بالحفاظ على الشعاب المرجانية والاستفادة من مقاومة الشعاب للأضرار في البحر الأحمر والتعلم منها حتى نتمكن من مشاركة الفائدة مع بقية العالم".

وقال أستاذ العلوم البحرية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا خلال جلسة إعلامية للحديث عن "تأمين مستقبل للشعاب المرجانية في العالم" في المركز الإعلامي العالمي لمجموعة العشرين في الرياض : أنه لا يمكننا القيام بذلك وحدنا نحن بحاجة إلى شراكة عالمية لدفع تقدمنا السريع في الحفاظ على الشعاب المرجانية ولضمان حصول أطفالنا وأحفادنا على نعمة الشعاب المرجانية الصحية في البحر الأحمر وأماكن أخرى ولهذا فإن طموح الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لا يقتصر على السعي للحفاظ على الشعاب التي لدينا بل إلى زيادة حجم الشعاب المرجانية على الصعيد العالمي بنسبة 10 في المائة".

وأبرز البروفيسور كارلوس دوارتي الحاجة إلى التعاون الدولي باعتباره أمرا أساسيا حيث لا تملك أي دولة بمفردها القدرة على التغلب على التهديد الذي تواجهه الشعاب المرجانية.