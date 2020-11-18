أمريكا تسمح لـ "بوينج 737 ماكس" بالطيران مجددا

سمحت الولايات المتحدة اليوم لطائرات "737 ماكس" من صنع شركة بوينج بالطيران مجددا بعد منعها اثر حادثين تسببا بمقتل 346 شخصا في غضون خمسة أشهر، وفقا لـ"الفرنسية".

إلا أن هذه الطائرة التي كانت محرك مبيعات بوينج قبل هذه المشكلة، لن تستأنف رحلاتها فورا. فقد قررت هيئات الطيران المدني في دول أخرى إصدار ترخيصات خاصة بها أيضا.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الأمريكية الناظمة للملاحة الجوية في الولايات المتحدة في بيانها اليوم أن عليها الموافقة بعد على التدريب الضروري للطيارين قبل أي رحلة لهذه الطائرات في الأجواء الأمريكية. إلا ان شركة "اميريكن ايرلاينز" قررت تسيير رحلة نهاية ديسمبر.