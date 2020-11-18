"شاكر": إنهاء عقد الرئيس التنفيذي وتعيين رئيس بالإنابة

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن قبول مجلس الإدارة (بالتمرير) طلب المهندس عزام بن سعود المديهيم بعدم تجديد عقده كرئيس تنفيذي للشركة، اعتباراً من تاريخ 18/11/2020م، مع استمرارية عضويته في مجلس الإدارة وتغيير صفته من عضو تنفيذي إلى عضو غير تنفيذي، وذلك للتفرغ لمهام منصبه في مجلس الإدارة والذي سبق الإعلان عنه بتاريخ 01/10/2020م

و يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للمهندس/ عزام بن سعود المديهيم لما قدمه من مجهودات خلال فترة عمله في الشركة، ويتطلع للاستفادة من خبراته الكبيرة ومشورته كعضو في مجلس الإدارة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

كما قرر مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت الموافقة على تعيين السيد/ محمد إبراهيم أبونيان كرئيس تنفيذي بالإنابة اعتباراً من تاريخ 19/11/2020م.

يذكر أن السيد/محمد إبراهيم أبونيان شغل منصب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتحول في مجموعة شاكر منذ عام 2017م، حيث انه حقق نجاحات متعددة في تطبيق برنامج التحول الاستراتيجي للشركة خلال تلك الفترة، كما شغل السيد/أبونيان قبل ذلك عدد من المناصب في مجموعة شاكر، بما في ذلك مدير إدارة الجودة في مصنع إل جي (LG)، مدير التخطيط الاستراتيجي، المدير العام لأسواق البيع بالتجزئة والجملة، بالإضافة إلى عمله بمنصب مدير إدارة المشاريع.

السيد/ محمد إبراهيم أبونيان حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة اليمامة، بالإضافة إلى كونه أكمل عدة دورات مهنية، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي في كلية لندن للأعمال، و دبلوم الإدارة المتقدمة من معهد إنسياد (INSEAD).