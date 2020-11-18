هيئة السوق المالية توافق على طلب تصريح تجربة التقنية المالية

بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏02/06/1424هـ، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية الصادرة عن الهيئة بتاريخ 23/4/1439هـ الموافق 10/01/2018م، والتي تهدف إلى توفير إطار تنظيمي يدعم ابتكار التقنية المالية (فينتك) في السوق المالية بالمملكة، أصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المقدم من شركة طريق مباشر لاختبار خدمة المستشار الآلي (Robo-Advisory).

وبناءً على هذا التصريح، ستتمكن الشركة من اختبار منتج المستشار الآلي الذي من خلاله يستطيع المستثمرين الحصول على خدمات استشارية من خلال منصة إلكترونية (أو تطبيق إلكتروني)، بشأن ورقة مالية أو برنامج استثماري بطريقة إلكترونية. كما تقدم الشركة خدمة إدارة الاستثمارات بطريقة آلية، والتي يمكن للمستثمرين من خلالها الاستثمار بشكل تلقائي عبر المنصة أو التطبيق، حيث يعطي للمستثمرين مسؤولية الاستثمار لإدارة الشركة نيابةً عنهم بشكل مستمر وتتصرف الإدارة بتلك الأوراق المالية وفقاً لتقديرها، وذلك ضمن الشروط والمعايير والالتزامات المتفق عليها مع المستثمرين. وتقدم تلك الخدمة عن طريق منصة إلكترونية (أو تطبيق) تملكها وتشرف عليها إدارة الشركة.

كما تود الهيئة الإشارة إلى أن هذا التصريح يأتي تزامناً مع بدء المرحلة الثالثة والتي سبق الإعلان عنها بتاريخ 25/11/2019م لاستقبال طلبات تجربة ابتكارات التقنية المالية ذات العلاقة بأعمال الأوراق المالية التي تخضع لإشراف الهيئة، كما افتتحت الهيئة في تاريخ 01/10/2020م المجال لاستقبال طلبات التصريح لتجربة التقنية المالية للمرحلة الرابعة.