فرض غرامة بـ 40 ألف ريال على "الوطنية للبناء والتسويق" لعدم إفصاحها عن القوائم المالية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (40,000) أربعون ألف ريال، على الشركة الوطنية للبناء والتسويق لمخالفتها الفقرة (2) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية النصف سنوية للفترة المنتهية في 30/06/2020م خلال الفترة النظامية المحددة.

