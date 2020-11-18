الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد العالمي «1من 2»

تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور أساس في الاقتصاد العالمي، وعلى الأخص في الدول النامية. وفي عديد من الدول، فإن أكثر من 90 في المائة من جميع الشركات هي منشآت صغيرة ومتوسطة، عادة ما تضم أقل من 250 موظفا، ويمكن تصنيف نسبة كبيرة من تلك المنشآت ضمن الشركات متناهية الصغر، وهي التي تضم أقل من عشرة موظفين بحسب منظمة العمل الدولية. وبينما يكافح معظم الشركات حول العالم في ظل جائحة فيروس كورونا، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدا تتسم بالهشاشة وربما تفتقر إلى السيولة النقدية الكافية للحفاظ على استمرارية عملياتها. وتظهر بيانات حديثة أن 58 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة أعلنت انخفاض المبيعات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأعلن ما يزيد على نصفها (51 في المائة) تراجع المبيعات بأكثر من 50 في المائة، في حين لم يتمكن كثير منها من مواصلة النشاط.أجريت الموجة الثالثة في الفترة من 24 - 30 تموز (يوليو) 2020 وتجمع وجهات نظر ما يزيد على 25 ألفا من أصحاب الشركات ومديريها وموظفيها فيما يربو على 50 بلدا. يأتي هذا عقب مسح الموجة الأولى الذي أجري في الفترة من 28 - 31 أيار (مايو) 2020، والموجة الثانية حيث أجريت في الفترة من 24 - 30 حزيران (يونيو) 2020.واتخذت السلطات عدة تدابير لتخفيف الضغوط الناجمة عن الجائحة. وشمل ذلك إرجاء سداد الضرائب و/أو اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية، وخفض أسعار الفائدة، والإعفاء من مدفوعات الضرائب أو إلغائها، والإعفاء من مدفوعات الفائدة و/أو غرامات السداد المتأخر وتعجيل استرداد الأموال.وفي حين أن معظم التدابير على صعيد السياسات العامة والضرائب قابلة للتطبيق على الشركات من جميع الأحجام، فإن بعضها يستهدف خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد يخفف إلى حد كبير من مشكلات السيولة في الأمد القصير، وكذلك يقلص أعباء الامتثال. فعلى سبيل المثال، قلصت كوريا الجنوبية الضريبة دخل الشركات لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في بعض المناطق التي صنفت بأنها مناطق كوارث، وخفضت ضريبة القيمة المضافة على الشركات الصغيرة عبر زيادة حد التسجيل. وعجلت المجر من عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ أصبح بإمكان هذه الشركات استرداد الأموال خلال 30 يوما من تقديم الطلب بدلا من 75 يوما. وفي نيوزيلندا تم رفع حد سداد الضريبة المؤقتة إلى خمسة آلاف دولار نيوزيلندي، لخفض الضغط على التدفقات النقدية للشركات الصغيرة. ودشنت إيطاليا 278 تدبيرا في الفترة بين الخامس من آذار (مارس) و22 نيسان (أبريل)، وذلك باستهداف ستة مجالات على المستوى الكلي، من بينها تخفيف العبء الضريبي وتدابير تمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها. ورغم تلك الجهود الجارية، وأن عديدا من الاقتصادات تستأنف نشاطها، فإن بعضها يواجه موجة ثانية من الجائحة، وما زالت شركات عديدة تواجه صعوبات كي تحقق أرباحا وربما حتى تواجه خطر الإفلاس. وبات من الأهمية بمكان إجراء التخطيط بشكل استراتيجي من منظور السياسات والإدارة الضريبية لمساعدة الشركات على التعافي، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.واتخذت عدة حكومات إجراءات حاسمة على صعيد السياسات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل. فقد قلصت تشيلي معدل الضريبة على دخل الشركات من 25 إلى 12.5 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة للأعوام المالية 2020، و2021، و2022. وفي اليابان، تم تخفيض عبء ضريبة الأصول الثابتة وضريبة تخطيط المدن على الأصول القابلة للإهلاك ومباني الشركات للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 0.5 في المائة أو صفر لمدة عام واحد من الفترة الضريبية لعام 2021. ومددت أستراليا دعمها للأجور بنسبة 50 في المائة للشركات الصغيرة المؤهلة لذلك حتى 31 آذار (مارس) 2021، ووسعت نطاق هذه الميزة لتشمل مزيدا من الشركات المتوسطة التي توظف أقل من 200 شخص.والإدارة الضريبية تشمل مجالا لتقديم دعم أكبر للشركات الصغيرة. فعلى سبيل المثال، أحدثت الجائحة طلبا على الإدارة الإلكترونية. وبينما تتسارع إتاحة الخدمات الإلكترونية لدافعي الضرائب، قد تستثمر السلطات في البنية التحتية للتكنولوجيا لإتاحة مزيد من الأتمتة وتحسين الإمكانات الرقمية والقدرة على إدارة المخاطر... يتبع.