الاستثمار في التعافي الأخضر «1من 3»

هذه الجائحة بمنزلة صدع، ولحظة من لحظات اللغط والاضطراب الشديدين. فهي تؤثر في البشرية ككل تقريبا، ويتجاوز تأثيرها بالتالي تأثير الأزمة المالية العالمية التي شهدتها الفترة 2008 ـ 2009 ووقع ضررها المباشر على الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وقد كشفت أزمة كوفيد - 19 عن مواطن الضعف في نظمنا الصحية والاجتماعية وهشاشة اقتصادات جميع دول العالم كما أبرزت بشدة الحاجة إلى تحسين جاهزيتنا لمواجهة الكوارث. ويجب أن يكون تعزيز الصلابة أحد أهم المبادئ التي يسترشد بها عند إعادة بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا عقب الأزمة، كما يجب أن نضمن استعدادنا بشكل أفضل للتصدي للجوائح المستقبلية، وكذلك مواجهة الخطر الوشيك الآخر الذي يمثل تهديدا كبيرا للبشرية، ألا وهو تغير المناخ.ورغم التحذيرات الكثيرة الصادرة عن العلماء منذ فترة طويلة بشأن خطر الجائحة، فإن العالم بكل أسف لم يكن مستعدا لمواجهة الأزمة. ولسوء الحظ، ينطبق الأمر نفسه على تغير المناخ. فعلى غرار الجائحة، حذر العلماء طويلا من أزمة المناخ. ولا شك أن الأزمة حاضرة ومتسارعة. فحرائق الغابات الأخيرة في أستراليا وكاليفورنيا، وذوبان الطبقة الأرضية المتجمدة في القطب الشمالي، وزيادة عدد العواصف والفيضانات وموجات الجفاف والكوارث الطبيعية الأخرى المرتبطة بالمناخ وتفاقم حدتها، جميعها عوامل تشير إلى مشكلة قائمة بالفعل. وسرعان ما ستتجاوز الأرض نقطة التحول المناخي الحرجة، حيث تصبح التغيرات المناخية الحادة خطرا حقيقيا يتعذر دفعه.ووفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تأتي هذه الجائحة في وقت كانت تفصلنا فيه عشرة أعوام عن التحول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون والحد من الاحترار العالمي، حيث لا تزيد درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية على مستويات ما قبل الثورة الصناعية. والأعوام القليلة المقبلة هي فرصتنا الأخيرة لتجنب كارثة الاحترار العالمي. ويجب أن تكون مختلف تدابير الاستجابة للأزمة في صورة سياسات تحولية. وبالتزامن مع تدابير الاستجابة للأزمة على المدى القصير التي تهدف إلى حماية الوظائف وتعزيز التعافي، يتعين العمل على تحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الصلابة وهي أهداف استراتيجية طويلة المدى. ويجب استخدام تدابير التنشيط الاقتصادي والتعافي قدر الإمكان لتعزيز صلابة اقتصاداتنا وتصميم عملية تحول عادلة. وكما قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي: "هذا هو الوقت الذي علينا فيه إحياء اتفاقية باريس أو التفريط فيها".وحول تمكين الاستثمارات المستدامة لا مجال للمفاضلة بين التعافي المستدام والتقدم الاقتصادي. وقد بلغت التكنولوجيات الخضراء مرحلة كبيرة من النضج، وأصبحت مصادر الطاقة منخفضة الكربون أقل تكلفة في معظم الحالات من الطاقة المستمدة من الوقود الأحفوري. وتشير شواهد حديثة إلى أن المشاريع الخضراء جيدة التصميم من شأنها توليد مزيد من فرص العمل وتحقيق عائد أعلى على المدى القصير مقابل كل دولار يتم إنفاقه، وذلك مقارنة بالمحفزات المالية التقليدية. فضلا عن ذلك، يحقق الاستثمار في آليات تخفيف التغيرات المناخية والتأقلم معها في الوقت الحالي منافع كبيرة ووفورات في التكلفة على المدى الطويل، بينما تترتب على الامتناع عن اتخاذ التدابير اللازمة أو إرجائها تكلفة مرتفعة... يتبع.