الأسهم السعودية تقترب من 8600 نقطة .. والشركات الخاسرة تتصدر الارتفاعات مع تزايد المضاربات

أنهت الأسهم السعودية جلسة أمس على ارتفاع بنحو 46 نقطة 0.54 في المائة لتغلق عند 8572 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط بنحو 0.5 في المائة. وحققت السوق 14 نقطة خضراء خلال فترة المزاد مع تداولات قاربت ربع مليار ريال. وجاء الارتفاع رغم تباين أداء القطاعات والأسهم وتراجع السيولة.

وحققت السوق مكاسب قوية خلال الفترة الأخيرة حيث ارتفعت نحو 9 في المائة خلال أسبوعين تقريبا وتصل إلى مستويات قريبة من الأعلى سنويا، ودون محفزات ومتغيرات جديدة محفزة للشراء ستواجه السوق صعوبة في تجاوز 8600 والاستقرار أعلى منها، خاصة مع ارتفاع مكررات الربحية، وحالة عدم اليقين المرتفعة حول ربحية الشركات.

ومع تزايد النزعة المضاربية، سيطرت الشركات الخاسرة على قائمة الأكثر ارتفاعا، بينما غابت الأسهم الكبرى عن صدارة قائمة الأكثر تداولا، ما يظهر أن السوق أقل متانة في مواجهة التقلبات، نظرا إلى اهتمام المتعاملين في تحقيق المكاسب الرأسمالية بدلا من تكوين مراكز طويل الأجل في أسهم شركات القيمة والنمو التي تمثل الحجم الأكبر في المؤشر العام.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8546 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 0.75 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8572 نقطة رابحا 46 نقطة بنحو 0.54 في المائة. وتراجعت السيولة 12 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال لتصل إلى 14 مليار ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 11 في المائة بنحو 53 مليون سهم لتصل إلى 551 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 6 في المائة بنحو 35 ألف صفقة لتصل إلى 564 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت عشرة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 4.7 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.8 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.7 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 3.3 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 1.7 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 26 في المائة بقيمة 3.6 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "صناعة الورق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 99.50 ريال، يله "صدق" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 14.84 ريال، وحل ثالثا "أميانتيت" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 19.06 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العمران" بنحو 5.1 في المائة ليغلق عند 96.60 ريال، يليه "ساب للتكافل" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 27.05 ريال، وحل ثالثا "تهامة" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 63.10 ريال. وكان الأعلى تداولا "نسيج" بقيمة 603 ملايين ريال، يليه "الأسماك" بقيمة 427 مليون ريال، وحل ثالثا "الكابلات" بقيمة 405 ملايين ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية