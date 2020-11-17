مجلس الوزراء : نتطلع في قمة العشرين لإعادة الأمل والاطمئنان للشعوب

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال جلسته اليوم التي عقدها عبر الاتصال المرئي على نظام الضمان الاجتماعي.

وفي بدء الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص التعازي وصادق المواساة لملك البحرين حمد بن عيسى وللشعب البحريني في وفاة الأمير خليفة بن سلمان سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس نيجيريا محمد بخاري وما جرى خلاله من بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

إثر ذلك أعرب مجلس الوزراء عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم وما تحقق للمملكة في عهده الزاهر من تطور ونماء واستمرار لمسيرة الإصلاحات والعطاء في مختلف المجالات والارتقاء بها نحو مستقبل مشرق وتعزيز ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي والدور المحوري الذي تتولاه من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 وعملها التشاركي على مستوى العالم.

وقدر المجلس ما اشتمل عليه الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى من مضامين سامية ورؤية حكيمة أجملت سياسات المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والقضايا الراهنة وإسهاماتها في تحقيق الأمن والسلم والتنمية إقليميا ودوليا والتخفيف من آثار جائحة كورونا وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وتحديد الأهداف الطموحة للدولة في الوصول إلى تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة من خلال التنوع في الاقتصاد والسير نحو التقدم والازدهار وفق رؤية المملكة 2030 والعمل بحزم على مكافحة الفساد.

كما نوه مجلس الوزراء بحديث ولي العهد نائب وما تضمنه من استعراض لما حققته المملكة من إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر وبفترة وجيزة وسريعة في مختلف الصعد ومن نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة والتقدم المحرز في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والنمو المتسارع في السنوات الثلاث الماضية ومضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 ترليون ريال وإعادة الهيكلة الواسعة لعدد من القطاعات لتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية والنجاح في الحد من آثار جائحة كورونا والعزم على محاربة الإرهاب والتطرف والفساد وزيادة معدلات التوظيف.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف أن المجلس عبر عن تطلع المملكة لعقد قمة الرياض لمجموعة العشرين يومي السبت والأحد القادمين لاستعراض ومناقشة السياسات والمبادرات التي من شأنها التصدي لتبعات الجائحة لإعادة الأمل والاطمئنان للشعوب بهدف حماية الأرواح واستعادة النمو العالمي والوظائف من خلال جملة الحلول التي قدمتها رئاسة المملكة على المدى القصير لتجاوز جائحة كورونا بالإضافة إلى التركيز على التعافي بشكل أقوى وأكثر شمولية واستدامة ومتانة من خلال التركيز على المواضيع التي طرحتها رئاسة المملكة في المجالات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية حيث ستسهم السياسات والمبادرات المشتركة في تحقيق هدف الرئاسة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة نحو تحقيق تطلعات شعوب العالم.

وتناول مجلس الوزراء ما ورد في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين برئاسة المملكة من الاتفاق على إطار عمل مشترك يهدف إلى تيسير معالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم للدول المخولة للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع بما في ذلك القطاع الخاص، وذلك في ظل استمرار آثار تداعيات جائحة كورونا.

وأكد المجلس أن الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية في قطاع الكهرباء التي صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة عليها ستسهم في تحقيق استدامة رفع كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وستنعكس إيجابا على أدائه بما يمكن من زيادة كفاءة التوليد للمحطات وخفض استخدام الوقود السائل، ورفع مستوى الالتزام البيئي، وتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة.

واطلع مجلس الوزراء على آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي وما أظهرته إحصاءات الفيروس في المملكة من تدني مستويات العدوى والانتشار وانخفاض أعداد الحالات الحرجة ولله الحمد مع تسجيل حالات تعاف تتجاوز أعداد حالات الإصابة.

وبين الدكتور ماجد القصبي أن المجلس جدد شجب وإدانة المملكة لاستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بانتهاك القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار تجاه المدنيين بالمملكة ومحاولة القيام بعمل إرهابي وتخريبي بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان عبر زورقين مفخخين مسيرين عن بعد مما يعد استهدافا لأمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم وحرية التجارة العالمية والاقتصاد العالمي ككل والتأثير على الملاحة البحرية. وعبر مجلس الوزراء عن إدانته للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها ومنها حادثة الاعتداء في جدة وإطلاق النار على مقر سفارة المملكة في هولندا.

واستعرض المجلس جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. معربا عن تأييد حكومة المملكة للإجراءات التي اتخذتها المغرب لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية وعن استنكارها لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية في بوركينا فاسو والهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الأرتيرية أسمرة. مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية الفاشلة والجبانة تتطلب وقفة جادة للتصدي لها والقضاء على الإرهاب والفكر المتطرف وطرق تغذيته.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومكتبة الملك فهد الوطنية والمؤسسة العامة للحبوب والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة السوق المالية والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

القرارات

1 - الموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

2 - الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية ووزارة الصحة في العراق للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية.

3 - إسناد رئاسة الجانب السعودي في اللجنتين المشتركتين (الجنوب إفريقية والتونسية) إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

4 - الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي.

5 - تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضيين باعتماد النظام الاسترشادي الموحد في شأن العمل التطوعي والنظام الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التعيينات

تعيين عبدالله الفصام وعبدالسلام المطلق وعبدالله الرميح وعبدالله العبيكان ورامي التركي وإبراهيم الجميح أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

الترقيات

- ترقية منصور القحطاني إلى (مستشار إداري) بالمرتبة (15) بالنيابة العامة.

- ترقية فهد الرشودي إلى (مستشار إداري) بالمرتبة (14) بوزارة الدفاع.

- ترقية خالد الفلاج إلى (مستشار إداري) بالمرتبة (14) بإمارة المنطقة الشرقية.

- تعيين فواز الشبيلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

- تعيين بدر الطريفي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

- تعيين خالد الشريف على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

- ترقية محمد العباد إلى (أمين محكمة) بالمرتبة (14) بالمحكمة العليا.

- ترقية المهندس عاطف الشرعان إلى (أمين منطقة الجوف) بالمرتبة (14).

- ترقية خالد تريكي إلى (أمين عام الدارة المساعد) بالمرتبة (14) بدارة الملك عبدالعزيز.