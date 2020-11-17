راموس يعادل رقم الدعيع .. 6 مباريات ويصبح عميد لاعبي العالم

تقدم المدافع الإسباني سيرخيو راموس خطوة أخرى على طريق معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية التي يخوضها أي لاعب مع منتخب بلاده في مسيرته الكروية. وشارك راموس اليوم ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده في المباراة أمام نظيره الألماني بالجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري القسم الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

ورفع راموس بهذا رصيده إلى 178 مباراة دولية معادلا رقم لاعبين عربيين هما أسطورة حراسة المرمى في آسيا السعودي محمد الدعيع ونجم كرة القدم الكويتي بدر المطوع. ويقتسم اللاعبون الثلاثة المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية وذلك بفارق مباراة واحدة خلف العماني أحمد مبارك (كانو) فيما لا يزال المصري المعتزل أحمد حسن (الصقر) عميدا للاعبي العالم حيث يتصدر القائمة برصيد 184 مباراة. ويحتاج كل من راموس والمطوع المشاركة في 6 نباريات فقط خلال 2021 لمعادلة رقم الصقر.