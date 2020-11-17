بعد حديث جونسون للبرلمان .. بريطانيا تدرس عودة الجماهير للملاعب

ذكرت تقارير أن بريطانيا تدرس السماح لبعض الجماهير بالعودة لملاعب كرة القدم بداية من ديسمبر. ووفقا لـ (بي بي سي) فإن بوريس جونسون رئيس الوزراء قال لأعضاء البرلمان إن عودة الجماهير للملاعب يمثل "أولوية شخصية". وتقام المباريات في إنجلترا بدون جمهور منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وكتب أوليفر دودين وزير الثقافة والإعلام والرياضة في تغريدة اليوم "محادثة بناءة مع قادة كرة القدم حول الحوكمة والتنوع وعودة المشجعين". مضيفا : أريد العمل مع كرة القدم لنحرز تقدما في القضايا المهمة بالنسبة للعبة على المدى الطويل .. ستستمر المفاوضات وسنبدأ المراجعة التي يقودها المشجعون للحوكمة.