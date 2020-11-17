السعودية تدين خطط إسرائيل لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس

عبرت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة بحسب واس.