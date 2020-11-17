برئاسة ⁧وزير الطاقة⁩.. بدء اجتماع لجنة مراقبة خفض الإنتاج

برئاسة الطاقة⁩ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، بدء الاجتماع الرابع والعشرين، للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج، وقال وزير الطاقة، لقد حققنا .99.5 % من الأهداف التي حددناها في أبريل، ولكن يجب أن نحافظ على مستوى عال من الالتزام، مع الاحتفاظ بالمرونة لتعديل التزاماتنا في ظروف السوق المتغيرة.

بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج الكبيرة التي قام بها المنتجون من خارج أوبك، قامت هذه المجموعة (أوبك) خلال الفترة من مايو وحتى أكتوبر، بتخفيض نحو1.6 مليار برميل من إمدادات البترول العالمية، وقال إن هناك تعاف قوي للاقتصاد في آسيا.