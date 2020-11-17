شركة تابعة لـ "الصناعات الكهربائية" توقع اتفاقية دعم فني مع "شنايدر الكتريك" لمدة 5 سنوات

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية لمساهميها عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة وسكوسا) اتفاقية دعم فني مع شركة شنايدر الكتريك وذلك لتقديم الدعم الفني لتصنيع منتجات لوحات مفاتيح الجهد المنخفض في مصانع الشركة. وذلك بتاريخ: 17/11/2020

بحسث تكون مدة الاتفاقية 5 سنوات.

ويكون الغرض من الاتفاقية تقديم الدعم الفني لتصنيع منتجات لوحات مفاتيح الجهد المنخفض (Low Voltage Switchgear)

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقية خلال عام 2022

والجديد بالذكر بأن شركة شنايدر الكتريك تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الكهرباء والطاقة، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من خطة الشركة الرامية للدخول في اتفاقيات وشراكات مع شركات عالمية لتنويع ودعم منتجاتها.