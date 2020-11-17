الأسهم السعودي تغلق على مكاسب للجلسة الثالثة وتقترب من مستوى 8600 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع وللجلسة الثالثة على التوالي، ليقترب المؤشر العام من مستوى 8600 نقطة من جديد، ويأتي ذلك وسط دعم من قطاع البنوك والمواد الأساسية، في حين تستمر الشركات الصغيرة في موجتها الصاعدة القوية.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.1 في المائة ليغلق عند مستوى 73.7 ريالا، وهو الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، تلاه كل من بنك سامبا والأهلي بمكاسب بلغت 2 و1.1 في المائة على الترتيب.

وارتفع سهم أرامكو السعودية وللجلسة الثالثة على التوالي وبشكل طفيف، ليغلق السهم عند مستوى 35.5 ريالا حيث يلقى السهم مقاومة عند متوسط 50 يوم.

فيما تراجعت أسهم كهرباء السعودية بنحو 3.6 في المائة، لتهبط للجلسة الثانية بعدما انخفض السهم بالجلسة السابقة بنحو 4.6 في المائة، كذلك أنهت أسهم المواساة وأسواق العثيم والبنك السعودي الفرنسي على تراجع لجلسة اليوم.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8572 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 46 نقطة أو ما يعادل 0.54 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 14.14 مليار ريال، وسط تداول 551.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 564.5 ألف صفقة.

وتركزت السيولة في أسهم نسيج والأسماك حيث بلغت تداولاتهم نحو 603.4 مليون ريال و427.7 مليون ريال على التوالي، في حين يأتي ثالثا سهم الكابلات بتداولات بلغت 405.66 مليون ريال وسهم تهامة للإعلان بتداولات 370.3 مليون ريال.



وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 6 شركات بالحد الأعلى وهي كل من ( صدق، صناعة الورق، نسيج، تكوين، كيمانول، اميانتيت) ثم تأتي أسهم بحر العرب واسترا الصناعية بمكاسب بلغت 6.8 و6.2 في المائة على الترتيب، وذلك من بين 100 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 87 شركة، تصدرها العمران 5.11 في المائة وساب تكافل المتراجع بنحو 4.1 في المائة، ثم تهامة للإعلان 4 في المائة.