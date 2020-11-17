اقتصاد المعرفة .. أولوية في قمة العشرين

إن مجتمع المعرفة يعني باختصار وجود مستويات عليا من الموارد البشرية عالية التأهيل، تتعامل وتتفاعل مع آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، حتى ينتج الاقتصاد الوطني ويوظف المعرفة لتحقيق مزيد من تراكم الثروة، إن مجتمع المعرفة هو مجتمع الثورة الرقمية الذي تحتل فيه المعلومة والمعرفة مكانة متقدمة تقترن بمزيد من الفتوحات العلمية والإبداعية لتحسين أداء الاقتصاد وتنويع مصادره.يحظى اقتصاد المعرفة باهتمام كبير من مجموعة العشرين، ولو درسنا الموضوعات التي اهتم بها المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الرياض، فإننا نلاحظ أنه يوصي جميع الدول في جميع أنحاء العالم بضرورة الاهتمام بتطبيق مبادئ اقتصاد المعرفة حتى تستطيع الدول اللحاق بركب التقدم.ومجتمع المعرفة يعني باختصار وجود مستويات ذكية من الكوادر البشرية التي تتعامل وتتفاعل مع آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات لإنتاج وتوظيف المعرفة لتحقيق المال والثروة والتنمية.أي أن مجتمع المعرفة هو مجتمع الثورة الرقمية الذي تحتل فيه المعرفة مكانة متقدمة تقترن بمزيد من الفتوحات العلمية والإبداعية وتراكم المعرفة.ونذكر على سبيل المثال أن الاقتصاد الذي ننشده ونتوخاه هو تطوير اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد المعرفة، وإذا بلغنا مجالات اقتصاد المعرفة، فإن حياتنا ستتغير إن شاء الله إلى الأفضل.إن مجتمع المعرفة يعني أيضا وجود مستويات عليا من الموارد البشرية عالية التأهيل تتعامل وتتفاعل مع آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، حتى ينتج الاقتصاد الوطني ويوظف المعرفة لتحقيق مزيد من تراكم الثروة. إن مجتمع المعرفة هو مجتمع الثورة الرقمية الذي تحتل فيه المعلومة والمعرفة مكانة متقدمة تقترن بمزيد من الفتوحات العلمية والإبداعية لتحسين أداء الاقتصاد وتنويع مصادره.لذلك إذا كنا حقا نريد تطوير اقتصادنا إلى اقتصاد المعرفة، فإننا نحتاج إلى إصلاح حقيقي في التعليم، أي إن أهم متطلبات اقتصاد المعرفة هو امتلاك نظام تعليمي عالي الكفاءة، ومخرجاته هي إفراز حقيقي لتكنولوجيا المعلومات، مع التأكيد على مبادرات إبداعية ذات حلول غير تقليدية.ويجب أن ندرك أن مجتمع المعرفة ليس المجتمع الصناعي التقليدي المعني بإنتاج السلع وتسويقها، إنما هو المجتمع المنتج للمعرفة، والساعي إلى توظيفها ونشرها وتوزيعها من أجل بناء ثروة بشرية مبدعة، حتى لاعب الكرة يمكن أن ينتج المعرفة والإبداع وصولا إلى تحقيق البطولات، هذه البطولات هي التي تزيد من إيرادات اللاعب والنادي وتحقق تراكم الثروة.والمواطن في مجتمع المعرفة يبدو فعالا نهما إلى الإبداع والابتكار، ومؤسسات المجتمع تسهر على زيادة الإنتاج وتفعيل آليات التفكير والتجديد والابتكار، وتصنف الدول بأنها متقدمة أو متخلفة بمقدار استخدامها لتقنية المعلومات، فلا نستطيع ــ على سبيل المثال ــ أن ننكر أن كوريا الجنوبية تتمتع بمجتمع معرفي وضعها جنبا إلى جنب في سباق مع الدول العظمى، ولا نستطيع أن ننكر أن الصين، والهند، وسنغافورة بلغ عندها المجتمع المعرفي مستويات فتحت أمامها آفاق المستقبل العريض الذي يضعها في المقدمة مع الدول التي بلغت مستويات عالية من التقدم والنضج.إن أسباب تفوق سنغافورة أنها بدأت وثبتها من تنمية الإنسان وتحسين وضع مشاريع تنمية الموارد البشرية ودعم المواهب في المقدمة، وأقامت نظاما تدريبيا وتعليميا من أقوى أنظمة التعليم والتدريب في العالم، كما أن تطوير الإنسان، وتدريبه، وتنمية مهاراته وقدراته في سنغافورة عمليات لا تتوقف، وكانت سياسة الرئيس المعجزة لي كوان يو ترتكز ــ على وجه الخصوص ــ على الارتقاء بالموارد البشرية في مجال الخدمات، أي على قطاع التجارة، والترانزيت، والسياحة، والصناعات التجميعية، فالاستثمار في اليد العاملة والارتقاء بها هو أساس نجاح وتفوق سنغافورة، والمواطن السنغافوري هو المبدع والمحقق للنهضة التي وضعت سنغافورة في عداد الدول المتقدمة، والهادفة إلى رفع مستوى معيشة مجتمعاتها.ورغم أننا في المملكة العربية السعودية سبق أن وضعنا استراتيجية مجتمع المعرفة منذ وقت مبكر، وكانت ىتستهدف الوصول إلى مجتمع المعرفة بحلول عام 2022، إلا أن المجتمع السعودي يتطلع إلى التحول إلى مجتمع إنتاجي ورقمي، ويصنف ضمن المجتمعات الإبداعية.وكمواطن يتطلع بحماس إلى وصول المجتمع السعودي إلى المستويات الرفيعة لمجتمع المعرفة، فإنني أرجو من كل السعوديين في شتى مواقعهم أن يكونوا فاعلين في رحلة الوصول إلى موانئ مجتمع المعرفة، وآمل أن يكونوا قلبا وقالبا مع هذه الاستراتيجية التي ستحمي هذا الجيل من براثن التخلف، وتضع الأجيال القادمة على مرافئ التنمية المستدامة.إن القدرة على مواكبة العلوم والتقنيات الحديثة وتطويرها وتجديدها والإبداع فيها تعني أننا مجتمع نجح في استيعاب العصر الذي يعيش فيه، ونحن إن شاء الله قادرون وسنستوعب أدوات العصر الذي نعيش فيه، بل نحن أمة مسلمة، مردت على صنع التقدم والتنوير طوال ما ينوف على أكثر من 1400 عام.وإذا نظرنا إلى مجتمع المعرفة في الدول الناشئة نجد أن الثروة البشرية هي المحرك الأساس للثروة الطبيعية، وليس العكس، أي ليس الثروة الطبيعية هي المحرك الأول للثروة البشرية.ومما تجدر الإشارة إليه أن كوريا الجنوبية فقيرة جدا في مواردها الطبيعية، ليس لديها بترول، ولا فحم، ولا ذهب، ولا فضة، ولا نحاس، لكن لديها مجتمع معرفي، وموردها الوحيد هو هذا المجتمع المعرفي الذي نشر المعرفة ووظفها في ربوع المجتمع الكوري، حتى استطاع أن يحول كوريا الجنوبية إلى دولة تقف جنبا إلى جنب مع كبريات الدول المتقدمة ذات المجتمعات المعرفية الزاخرة.نحن في المملكة العربية السعودية نريد أن نكون هذا المجتمع المعرفي، إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز.