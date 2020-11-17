«وول ستريت» تصعد بفعل إعلان «مودرنا» عن لقاح فاعل .. تزايد الآمال بالتعافي الاقتصادي

صعدت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس بعد أن قالت شركة مودرنا إن لقاحها التجريبي أثبت فاعلية بنسبة 94.5 في المائة في منع الإصابة بمرض كوفيد - 19، وهو ما يعزز الآمال بأن الاقتصاد يتعافى بعد عام من تباطؤ أثارته الجائحة.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 192.55 نقطة، أو 0.65 في المائة، إلى 29672.36 نقطة في بداية جلسة التداول.وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 القياسي 15.01 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 3600.16 نقطة، بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 17.82 نقطة أو 0.15 في المائة، إلى 11847.11 نقطة. ووسعت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.من جهة أخرى، أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر أمس بعد بيانات إيجابية من شركة مودرنا بشأن لقاح للوقاية من مرض كوفيد - 19 وبيانات مشجعة من الصين، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في وتيرة أسرع للتعافي الاقتصادي.وأصبحت "مودرنا" ثاني شركة لصناعة الأدوية في أسبوع تعلن عن فاعلية مرتفعة للقاح تجريبي مضاد لفيروس كورونا بعد أن أصدرت "فايزر" إعلانا مماثلا في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر).وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1.3 في المائة بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات النفط عقب قفزة 4 في المائة في أسعار الخام.وارتفع مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 3.1 في المائة مدفوعا بقفزة 16 في المائة لأسهم بنك "بي بي في أيه" الإسباني بعد أن قالت مجموعة "بي إن سي" للخدمات المالية إنها ستشتري أنشطته في الولايات المتحدة مقابل 11.6 مليار دولار نقدا.وفي آسيا، لامست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاما أمس، بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض كوفيد - 19، ما واصل رفع الأسواق العالمية.وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 2.05 في المائة عند 25906.93 نقطة، أعلى إقفال له منذ حزيران (يونيو) 1991. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.68 في المائة مسجلا 1731.81 نقطة.ونما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي أسرع من المتوقع بلغ 21.4 في المائة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر)، عقب انكماشه 28.8 في المائة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو).وتعززت المعنويات أيضا بعدما أظهرت بيانات صينية نمو إنتاج المصانع بثاني أكبر اقتصاد في العالم أسرع من المتوقع الشهر الماضي وتسارع مبيعات التجزئة، مع اشتداد زخم التعافي من الركود الذي أحدثه كوفيد - 19.وطغى التفاؤل حيال ابتكار لقاح على تنامي إصابات كوفيد - 19 عالميا، بعد أنباء مشجعة من "جونسون آند جونسون"، فقد أطلق صانع الدواء الأمريكي أمس مرحلة متقدمة من اختبارات لقاحه، وذلك عقب تطورات واعدة من "فايزر" و"مودرنا".لكن بعض المحللين ينصحون بتوخي الحذر في ظل إعادة فرض القيود في الولايات المتحدة وأوروبا لاحتواء زيادة في الإصابات الجديدة، وهو ما قد يؤجج التقلبات في السوق.وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى "سوميتومو ميتسوي" لإدارة الأصول، "قد يحدث تصحيح ما في الأجل القصير، لكن أنباء أن تطوير عدة لقاحات قد بلغ مراحل متقدمة تنبئ بأن التراجع سيكون محدودا".وتصدر المكاسب بين أكبر 30 سهما على توبكس "هوندا موتور" بصعوده 4.84 في المائة ومجموعة ميتسوبيشي "يو إف جيه" المالية بمكاسب 3.48 في المائة، بينما تراجع سهم "نينتندو" 1.91 في المائة و"تاكيدا" للصناعات الدوائية 0.97 في المائة.إلى ذلك، ارتفعت أسواق الأسهم في الخليج أمس، إذ قادت بورصة أبوظبي المكاسب مدعومة بمؤشرات على تعافي الاقتصاد ومزيد من البيانات الإيجابية بشأن لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19.وقالت شركة مودرنا للأدوية أمس، إن لقاحها التجريبي فاعل بنسبة 94.5 في المائة في الوقاية من فيروس كورونا، الذي عصف بالاقتصادات في أنحاء العالم.وبحسب "رويترز"، أغلق المؤشر الرئيس للأسهم في دبي مرتفعا 1.6 في المائة إلى 2299 نقطة، مدعوما بقفزة 3.8 في المائة لسهم "إعمار العقارية" القيادي وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 في المائة.وتقدم مؤشر أبوظبي 1.6 في المائة إلى 4952 نقطة، مدعوما بقفزة 3.4 في المائة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، وزيادة 0.5 في المائة لسهم مجموعة اتصالات.وكان نائب رئيس الإمارات قال أمس الأول، إن البلاد أضافت فئات جديدة لنظام الإقامة "الذهبية"، الذي يمنح مستحقيه حق الإقامة لمدة عشرة أعوام، ومن بين هذه الفئات أصحاب بعض المهن وحاملو شهادة الدكتوراه وآخرون.وتقدم مؤشر قطر 0.2 في المائة إلى 10227 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1447 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 3643 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 6013 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 10992 نقطة مع صعود أغلب الأسهم، ومنها سهم "طلعت مصطفى القابضة"، الذي قفز 5.2 في المائة.