رغم الجائحة .. تأكيدات على إقامة أولمبياد طوكيو في وقته وبحضور جماهيري

اتفق توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا اليوم على ضرورة إقامة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو في موعدها الجديد المقرر في 2021، رغم استمرار أزمة جائحة كورونا.

ووصل باخ إلى طوكيو أمس في زيارة تستمر لمدة 4 أيام وقد أجرى محادثات مع سوجا للمرة الأولى منذ تولي الأخير رئاسة وزراء اليابان قبل شهرين وناقشا الإجراءات اللازمة لإقامة الأولمبياد في الصيف المقبل في أجواء آمنة رغم تفاقم أزمة جائحة كورونا من جديد مؤخرا في أوروبا وأمريكا.

وأكد سوجا على أنه مصمم على استضافة الدورة الأولمبية التي تقرر في مارس الماضي تأجيلها لمدة عام وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الأولمبياد بسبب الجائحة ومن المقرر أن تنطلق في 23 يوليو 2021. وقال سوجا "نتمسك بالتزامنا باحتضان أولمبياد آمن من خلال التنسيق الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية".

وأبدى باخ ثقته في أن الدورة ستقام بحضور جماهير حسب ما صرح به للصحفيين. وقال "كنا متفقين تماما على العزيمة والثقة في تحقيق نجاح هائل في أولمبياد طوكيو 2020 الصيف المقبل هنا في طوكيو". وأضاف "معا نستطيع أن نجعل هذه الدورة الأولمبية والشعلة الأولمبية بمثابة الضوء في نهاية النفق".

وفي ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بجائحة كورونا أثيرت الشكوك لدى الشعب الياباني بشأن استضافة الأولمبياد. كذلك سجلت اليابان رقما قياسيا السبت الماضي تمثل في 1730 حالة إصابة جديدة بعدوى كورونا لتصل إلى مستويات جديدة من حالات العدوى لليوم الثالث على التوالي.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية ونشرت نتائجه أمس أن 84 % ممن شملهم الاستطلاع أبدوا مخاوف إزاء الارتفاع القياسي في معدلات العدوى بفيروس كورونا في اليابان.

ومن المقرر أن يجتمع باخ في وقت لاحق اليوم مع يوريكو كويكي التي تشغل منصب عمدة طوكيو وكذلك مع يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، ويعقد مع موري بعدها مؤتمرا مشتركا. ويقوم باخ غدا بزيارة إلى القرية الأولمبية والاستاد الوطني الذي سيكون الاستاد الرئيسي للأولمبياد.