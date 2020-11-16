لتصبح عاشر أكبر شركة طيران في العالم .. الخطوط الكورية تبرم صفقة بـ 1.6 مليار دولار

أبدت الخطوط الجوية الكورية أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية رغبتها في الاستحواذ على منافستها المحلية الأصغر آسيانا ايرلاينز. وقالت في بيان إنها وشركتها الأم "هانجين كال" قررتا شراء شركة آسيانا في اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت اليوم.

وتبلغ قيمة الصفقة 1.8 تريليون وون (1.6 مليار دولار). وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى تكوين عاشر أكبر شركة طيران في العالم من حيث حجم الأسطول. وتحدثت الخطوط الجوية الكورية عن "الزخم الكبير لإعادة هيكلة سوق الطيران الكوري وسط أزمة غير مسبوقة تواجه صناعة الطيران العالمية بسبب كوفيد 19".

وتسعى الخطوط الجوية الكورية لزيادة رأس المال بقيمة 2.5 تريليون وون عن طريق إصدار أسهم جديدة في أوائل العام المقبل. وتحدث كيم سانج دو نائب وزير الطيران المدني عن "قرار حتمي" لدمج أكبر شركتي طيران في البلاد للحيلولة دون تكبد خسائر أكبر وسط جائحة كورونا حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ولا تزال الهيئة المنظمة لمكافحة الاحتكار في البلاد بحاجة إلى مراجعة الصفقة بشأن مسألة الاحتكار. وإذا سارت الأمور بسلاسة فمن المتوقع أن تكتمل الصفقة في العام المقبل.