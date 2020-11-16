لتعمل بالكامل عبر الطاقة المتجددة .. "البحر الأحمر" توقع عقدا دون أي استثمار من رأسمالها

قالت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم إنها منحت عقد بناء وتشغيل مرافق تعتمد على الطاقة المتجددة لمشروع البحر الأحمر إلى اتحاد شركات تقوده أكوا باور.

وبحسب "رويترز" بينت الشركة إن اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهدف لتوليد 650 ميجاوات ساعة من الطاقة المتجددة كليا لإمداد الموقع وشبكات مرافق أخرى دون أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.

وستولد الكهرباء من ألواح شمسية وتوربينات رياح لتلبية طلب مبدئي يقدر بنحو 210 ميجاوات مع إمكانية التوسع لاحقا تمشيا مع سير أعمال التطوير.

وأوضحت "البحر الأحمر" في بيان أن الاتفاق يعني أن مشروع البحر الأحمر سيكون أول وجهة سياحية في المنطقة تعمل بالطاقة المتجددة فقط. كونسورتيوم أكوا باور ممول من بنوك سعودية ودولية من بينها ستاندرد تشارترد وصندوق طريق الحرير الصيني.

وصرح جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير لرويترز بأن الاستثمارات الرأسمالية للمشروع ستصل إلى مليارات الدولارات عند إتمامه. وتابع أن الشركة لم تستثمر أي من رأسمالها لكنها تلتزم بشراء المرافق من الكونسورتيوم على مدى 25 عاما مقبلا.

وتنفذ جميع مرافق المشروع شاملة الطاقة المتجددة ومياه الشرب ومعالجة مياه الصرف ومعالجة المخلفات الصلبة وتبريد المناطق بموجب عقد واحد للفنادق والمطار الدولي والبنية التحتية.