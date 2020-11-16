ترسية 730 ألف طن من الشعير المستورد للمملكة .. سابع دفعات 2020

أتمت المؤسسة إجراءات ترسية استيراد كمية 730 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي واستراليا والبحر الاسود وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا) والتي تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها لعام 2020.

وأوضحت أنه تم دعوة 25 شركة عالمية متخصصة والمؤهلة في تجارة الحبوب تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة وتمت الترسية على 3 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 8 شحنات كميتها 480 ألف طن. وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات كميتها 250 ألف طن وذلك للتوريد خلال يناير وفبراير 2021.

وأفادت أن بترسية هذه الدفعة والأخيرة لهذا العام تكون المؤسسة تعاقدت على 5.8 مليون طن خلال 2020 وذلك في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد استعدادا لتولي القطاع الخاص مهمة استيراد الشعير تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتوجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وفتح مجالات جديدة أمامه تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتسهيل مهمة استيراده للشعير من خلال حزمة من الخدمات الالكترونية التي سيتم إطلاقها قريبا.