تباين أداء البورصات الخليجية .. وجني أرباح يهبط بالأسهم المصرية

تباين أداء البورصات الخليجية أمس، بينما تراجع المؤشر المصري مدفوعا بعمليات البيع لجني الأرباح على بعض الأسهم المنتقاة التي سجلت ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي.وحققت أسواق الخليج مكاسب الأسبوع الماضي عقب تطورات إيجابية للقاح كوفيد - 19، ما عزز الآمال بتعاف اقتصادي عالمي أسرع من التوقعات.وبحسب "رويترز"، تقدم المؤشر الرئيس في دبي 0.3 في المائة إلى 2269 نقطة، حيث صعد سهم أكبر بنوك السوق، بنك الإمارات دبي الوطني، 1.5 في المائة، في حين زاد سهم شركة الطيران الاقتصادي "العربية للطيران" 1.8 في المائة. وارتفع سهم شركة المدينة للاستثمار 14.85 في المائة.وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.3 في المائة إلى 4872 نقطة، حيث زاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.5 في المائة. وارتفع سهم "دانة غاز" 0.3 في المائة. وأعلنت شركة الطاقة الخميس الماضي، أنها تتوقع استكمال بيع أصولها البرية المصرية للنفط والغاز إلى "آي بي آر الوسطاني للبترول المحدودة"، التابعة لمجموعة آي بي آر للطاقة أوائل 2021. وأعادت الإمارات فتح معابرها الحدودية في إطار جهود دعم الاقتصاد عقب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حسبما أوردته "رويترز" الجمعة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات.وقال بيان الوكالة الرسمية "إن بوسع المواطنين العمانيين دخول البلاد دون إذن من 16 تشرين الثاني (نوفمبر) على أن تكون نتائج فحص فيروس كورونا سلبية".وتراجع المؤشر القطري 0.1 في المائة إلى 10202 نقطة، متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني 1 في المائة.وهبط مؤشر الكويت 1.8 في المائة إلى 5992 نقطة. وتراجعت تسعة قطاعات بصدارة "الاتصالات" بانخفاض 1.89 في المائة، يليه "البنوك" بواقع 1.79 في المائة، بينما ارتفعت ثلاثة قطاعات أخرى تصدرها التكنولوجيا بنمو 11.02 في المائة. وتصدر التراجعات سهم "المصالح العقارية" بنحو 9.5 في المائة، فيما تصدر سهم "الأنظمة" الارتفاعات بنحو 11.02 في المائة.وتراجع مؤشر البحرين 0.6 في المائة إلى 1440 نقطة بالتزامن مع تراجع ستة أسهم كبرى، أبرزها سهم البنك الأهلي المتحد-البحرين الذي هبط بنحو 1.26 في المائة.وارتفع مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 3641 نقطة. ودعم ارتفاع المؤشر صعود الأسهم القيادية، بصدارة "صحار الدولي" بنحو 3.09 في المائة، وارتفاع "عمان للاستثمارات" 2.2 في المائة، و"الأنوار للسيراميك" بنحو 0.99 في المائة.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية منخفضا 0.6 في المائة إلى 10953 نقطة مدفوعا بعمليات البيع لجني الأرباح على بعض الأسهم المنتقاة التي سجلت ارتفاعات قوية الأسبوع الماضي. وهبط البنك التجاري الدولي 1.3 في المائة. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة 627.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.8 مليار جنيه.