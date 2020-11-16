الأسهم السعودية تستعيد مستوى 8500 نقطة بدعم معظم القطاعات .. والسيولة تصعد إلى 14.8 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 66 نقطة لتستعيد مستويات 8500 بنحو 0.79 في المائة مغلقة عند 8501 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثماني نقاط بنحو 0.77 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم معظم القطاعات والأسهم. ولا تزال السوق لم تخرج من نطاق مدى تذبذب جلسة الثلاثاء الماضية، لكن تبقى قريبة من أعلى مستوياتها لهذا العام عند 8614 نقطة، والمنطقة الحالية تعد مستوى مقاومة من ناحية فنية طالما السوق تعرضت لضغوط بيعية عندها خلال عام. فتجاوز المستويات الحالية يظهر مدى قوة السيولة الشرائية، ما يعزز من شهية المخاطرة، ويبقي المؤشر في مسار صاعد. في المقابل العوامل الأساسية لا تزال غير مشجعة في ظل ارتفاع مكررات الربحية وتراجع ربحية الشركات وحالة عدم اليقين المرتفعة تجاه ربحية الشركات خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الحالية.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 8454 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8507 نقاط رابحا 0.86 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8501 نقطة رابحا 66 نقطة بنحو 0.79 في المائة. وارتفعت السيولة 34 في المائة بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 14.8 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 110 ملايين سهم لتصل إلى 456 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 23 في المائة بنحو 104 آلاف صفقة لتصل إلى 549 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 0.5 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.4 في المائة. وفي المقابل تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 4.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 4 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 2.78 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "إنتاج الأغذية" بنحو 18 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 15 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "العمران" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 101.20 ريال، يليه "أسيج" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 47.30 ريال، وحل ثالثا "أنابيب السعودية" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 24.66 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 182.60 ريال، يليه "وفرة" بنحو 6.7 في المائة ليغلق عند 139 ريالا، وحل ثالثا "بحر العرب" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 97.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "تهامة" بقيمة 708 ملايين ريال، وحل ثالثا "الكابلات السعودية" بقيمة 559 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية