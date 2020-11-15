المركز التجاري القديم لن يعود بعد الجائحة

كان المركز التجاري في يوم من الأيام قلب الحياة الأمريكية في الضواحي: تتسوق الأسر، ويتسكع المراهقون، وتصور هوليوود أفلامها السينمائية هناك. لكن جاذبيتها تلاشت وزاد فيروس كورونا الأمور سوءا.

دفعت الضائقة التي تعانيها المراكز التجارية إلى حدثين الأسبوع الماضي. تم السماح لمجموعة سايمون بروبرتي، أكبر مشغل للمراكز التجارية في الولايات المتحدة، وبروكفيلد أسيت مانجيمنت، بشراء سلسلة المتاجر متعددة الأقسام، جيه سي بيني JCPenney ، مقابل 1.75 مليار دولار وتخليصها من الإفلاس. في غضون ذلك، منع المستثمرون خطة لزيادة رأس المال في المجموعة الأوروبية يونيبيل رودامكو ويستفيلد، التي تدير 89 مركزا تجاريا في أوروبا والولايات المتحدة.

السبب الرئيس وراء الاضطراب هو الإنترنت، خاصة أمازون، التي ألغت الحاجة إلى قيادة السيارة إلى مركز تجاري للبحث عن السلع. الطريقة التي تغيرت بها تجارة التجزئة ظهرت الأسبوع الماضي أيضا من خلال استحواذ مجموعة الملابس في إف VF على سوبريم مقابل 2.1 مليار دولار - أكثر من قيمة جيه سي بيني، على الرغم من أن لدى الأخيرة 800 متجر وتاريخ يمتد 118 عاما.

مراكز التسوق ليست قضية خاسرة. يمكن أن تستفيد من الوباء على المدى الطويل، إذا استفاد مزيد من العائلات من العمل عن بعد وانتقل إلى الضواحي. لن يرغبوا في إنفاق كل أموالهم عبر الإنترنت ويبقى جمع المحال التجارية في مكان مناسب فكرة معقولة.

لكن مراكز التسوق يجب أن تتطور من صناديق مكيفة مكونة من طابقين، تقع على حدود كثير من المدن، تضم متاجر متعددة الأقسام ـ مثل جيه سي بيني ـ عند الأطراف وصالات طعام في المنتصف. يجب أن تكون أكثر إغراء وأقل تناسقا وأصغر حجما. يمكنها حتى التعلم من الشوارع التجارية الرئيسة التي حلت محلها.

تم إنشاء المركز التجاري الكلاسيكي من قبل فيكتور جروين ـ نمساوي هاجر إلى الولايات المتحدة ـ خلال انتقال ما بعد الحرب إلى الضواحي الذي حفزته السيارة. عندما كان يعيش في لوس أنجلوس، بشوارعها المزدحمة بالسيارات، تخيل "مركزا نشطا يقع خارج الطريق الرئيس" مؤلفا من مبنى واحد "بتصميم لطيف ومتواضع"، كما ذكر لاحقا في مذكراته، "مدينة التسوق".

كان الهدف من مركز جروين للتسوق هو رعاية المجتمعات المحلية، من خلال مكتب بريد، ومكتبة عامة، ومكاتب للأطباء، فضلا عن المتاجر. افتتح تصميمه الأول في 1954 في ديترويت والثاني في 1956 - مركز ساوثديل التجاري في إيدينا في مينيسوتا. كتب جروين أنه استوحى تصميم ساوثديل من "صالات العرض والممرات الأوروبية، خاصة جاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني في ميلانو".

يمكنك التحديق في معظم مراكز التسوق المفتوحة لفترة طويلة دون أن يتم تذكيرك بالسقف المقبب من الحديد والزجاج في جاليريا في ميلانو، الذي تم افتتاحه في 1877. هذا جزئيا خطأ جروين، لأن تصاميمه كانت أقل أناقة، لكن تخيله للمثالية تدهور أيضا حين نشر المطورون غير المثقفين تصميمه في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

الجماليات ليست المشكلة الأكبر في مراكز التسوق في الضواحي. أكثر من نصف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة كانت تتم في السابق في مراكز التسوق لكنها بلغت ذروتها في التسعينيات، وتراجعت باطراد مع انتعاش مراكز المدن وتوسع التجارة الإلكترونية. تراجعت حركة المرور على الأقدام في أكبر عشرة مراكز تسوق في كندا بنسبة 22 في المائة خلال 2018 ـ 2019، قبل الوباء.

من المرجح الآن إغلاق ربع مراكز التسوق الأمريكية المتبقية، البالغ عددها ألف مركز، في الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة، وفقا لشركة كورسايت للإبحاث. هذا ليس أمرا مستغربا، بالنظر إلى أن أنموذج أعمالها المتمثل في "المستأجرين الرئيسين" للمتاجر متعددة الأقسام، الذي عفا عليه الزمن.

نيمان ماركوس، أحد مراكز التسوق الأمريكية الفاخرة، دخل في الفصل 11 في أيار (مايو)، وجيه سي بيني في أيلول (سبتمبر). "يبدو الأمر كما لو أن فكرة المستأجر الرئيس هي مفارقة تاريخية. لم تعد هذه المتاجر تقوم مقام الركائز"، كما يقول جويل باينز، الرئيس المشارك العالمي لتجارة التجزئة في شركة أليكس بارتنرز الاستشارية.

التخلص من الوباء سيساعد مراكز التسوق على الاستقرار، لكنها تحتاج أيضا إلى استعادة بعض عوامل الجذب السابقة. يمكنها أخذ درس من سوبريم، التي تأسست في 1994 في شارع لافاييت في مانهاتن السفلى مع أحياء المدن الداخلية. قامت بتكوين قاعدة متابعين مخلصين من جذورها في صناعة ألواح التزلج، حيث كان عشاقها يصطفون خارج متاجرها الـ12 (ستة منها في اليابان) عندما يكون لديها "إطلاق منتج" من تصميماتها الجديدة.

على عكس المركز التجاري الكلاسيكي، وهو منتج وفير في فترة ما بعد الحرب، لعبت سوبريم بنجاح على الندرة والحداثة - 45 في المائة من مبيعاتها خارج الولايات المتحدة وأكثر من 60 في المائة عبر الإنترنت. أراد جروين بناء مجتمعات من المتسوقين في الضواحي، لكن سوبريم أنشأت مجتمعا خاصا بها يمتد عبر العالمين المادي والرقمي.

سوبريم بعيدة تمام البعد عن متاجر التجزئة، وهي علامة تجارية أكثر من كونها تاجرا. لكن أصحاب المتاجر الآخرين لديهم أيضا القوة لإغراء الناس بعيدا عن أمازون وجعلهم يخرجون للتسوق.

المركز التجاري القديم لن يعود، حتى لو انتقل المزيد من العائلات إلى خارج المدن - كان كبيرا جدا ولطيفا. سيتم هدم بعضها وتحويل أجزاء أخرى إلى مراكز توزيع لتجار التجزئة عبر الإنترنت. هناك حاجة إلى شيء أصغر وأكثر غرابة، ربما أقرب إلى المدينة، حتى يمكن الوصول إليه سيرا على الأقدام.

لن يكون مركز التسوق في المستقبل هو مركز تسوق جروين - قد يكون أشبه بشارع تجاري رئيس أو صالة ألعاب مزخرفة. لكن عندما يسمح للناس بالتجمع بحرية مرة أخرى، سيأتون.