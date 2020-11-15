صانعة ديتول تتطلع إلى ما وراء هوس النظافة المرتبط بكورونا

بعد فترة وجيزة من تولي لاكسمان ناراسيمهان منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريكيت بينكايزر، دعا إلى تحسين عاجل في شركة السلع الاستهلاكية التي قال إنها حققت الكثير من النتائج "المخيبة للآمال".

بعد مرور عام، الشركة المصنعة لمسكنات الألم، نيوروفين، ومنظف الحمامات، هاربيك، حققت أقوى نمو في تاريخها.

أعلن ناراسيمهان الشهر الماضي، في الوقت الذي أجرت فيه المجموعة تحديثا لتوقعاتها للعام بأكمله: "نحن الآن منظمة مدفوعة بحماس من خلال هدف مشترك".

لكن الدافع الأكبر وراء هذا النمو هو أحد العوامل التي لم يكن بإمكان ناراسيمهان توقعها: جائحة أدت إلى ارتفاع كبير في مبيعات منتجات النظافة التي لم تكن براقة في السابق، مثل لايسول وديتول، من ريكيت.

طفرة التنظيف جعلت قسم النظافة في ريكيت – الذي كان من المقرر في الماضي أن يفصل ويصبح شركة مستقلة في عهد الرئيس التنفيذي السابق راكيش كابور – يصل الآن إلى مصاف النجوم في المجموعة، بمساعدة من استجابة داخلية سريعة لطلب قياسي.

أصبح القسم أيضا نبأ مثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي: حملة على تيك توك، تحت شعار "تحدي غسيل الأيدي" #handwashchallenge، بدأتها ذراع ديتول في الهند، حصدت 125 مليار مشاهدة، وهي ثاني أكثر الحملات مشاهدة في تاريخ تيك توك.

هوس النظافة دفع المتشككين إلى التساؤل عما إذا كانت المكاسب المفاجئة تخفي المشكلات العالقة التي دفعت ناراسيمهان إلى إجراء تقييمه الأولي الذي لا يرحم.

سلط مارتن ديبو، وهو محلل لدى جيفريز، الضوء على قسم الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، التي كانت لفترة طويلة محركا للنمو في ريكيت، بعد استحواذها على شركة بوتس Boots للأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية في 2005. ريكيت حولت جافيسكون وموسينيكس، من بين منتجات أخرى، إلى علامات تجارية عالمية.

قال ديبو إن القسم أصبح الآن "الجناح المكشوف للشركة، مع انخفاض المبيعات 10 في المائة في الربع الثالث".

وحذر من أنه "مع ارتفاع موجة النظافة التي ترفع جميع القوارب، لم يتنبه أحد في الواقع".

قال إيان سيمبسون، وهو محلل في باركليز، إن المبيعات تأثرت بالانتشار المحدود لنزلات البرد والإنفلونزا خلال الوباء. لكنه أضاف أن "الابتكار في أعمال ريكيت بينكايزر التي لا تحتاج إلى وصفة طبية تأخر أيضا في الأعوام الأخيرة" وأن تحسينه هو "أحد مجالات التركيز الرئيسة" للإدارة.

قالت ريكيت إنها تعمل منذ فترة على تكثيف إطلاق منتجات جديدة في الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، بما في ذلك خطوط جديدة في نطاقات جافيسكون وموسينيكس ونيوروفين.

حليب الأطفال الصيني هو مشكلة أخرى للشركة. في شباط (فبراير)، شطبت شركة ريكيت خمسة مليارات جنيه بعد استحواذها في 2017 على شركة ميد جونسون المصنعة لحليب الأطفال.

وفي حين تحقق العلامات التجارية، مثل إنفاميل، أداء جيدا في بعض الأسواق، إلا أن المجموعة تواجه تحديات في الصين.

قال سيمبسون: "هذا يحتاج إما إلى حل تشغيلي أو استراتيجي، مثل عملية بيع أو مشروع مشترك".

كان وصول ناراسيمهان، وهو تنفيذي سابق لدى شركة بيبسيكو، يمثل فصلا جديدا لشركة كانت تعاني مشكلات تصنيع أدت – في الحالات القصوى – إلى الإخفاق في تلبية طلبات العملاء.

أرقام ريكيت المالية لم تحقق التوقعات خلال معظم الأعوام الثلاثة الماضية، وعانت الشركة فضيحة بشأن مطهر مرطب قاتل في كوريا الجنوبية، وإطلاق منتج فاشل، وهجوم إلكتروني، وتسوية بقيمة 1.4 مليار دولار مع المنظمين الأمريكيين بشأن تسويق شركة تابعة سابقة لدواء يسبب الإدمان.

تلك كانت نهاية مضطربة لعهد كابور، الذي كان من بين أعلى الرؤساء التنفيذيين أجرا في الشركات المدرجة على مؤشر فاينانشيال تايمز 100 الذي ساعدت ثقافته القوية على جعل هوامش ريكيت هي الأعلى في القطاع.

بعد أن أطلق على الشركة اسم "منزل جيد في حي رائع"، ألغى ناراسيمهان خطط تقسيم قسمي الصحة والنظافة، وتعهد بإنفاق ملياري جنيه لتعزيز النمو.

وفقا لشخص مقرب من الشركة، فقد استمال التنفيذيين من خلال التركيز بشكل أقل على الأهداف قصيرة الأجل والمزيد على الأهداف طويلة الأجل. وقد رحبوا أيضا بالتغييرات التي طرأت على هيكل رواتبهم – الذي يحدد المكافآت استنادا إلى صافي الإيرادات والعائد على رأس المال المستخدم، إضافة إلى ربحية السهم – على الرغم من أن هذه التغييرات تعود إلى احتجاجات المساهمين على الأجور قبل وصول ناراسيمهان.

في سياق المشكلات السابقة، السرعة التي استجابت بها ريكيت للتحولات العجيبة في الطلب الناتج عن كوفيد - 19 فاجأت السوق.

قال ماركوس موريس إيتون، مدير محفظة في شركة أليانتز جلوبال إنفسترز، التي تمتلك حصة في ريكيت: "ملف النمو بلا شك مثير للإعجاب، وإن كان مع خلفية داعمة".

وقال موريس إيتون إنه سيراقب العلاقة بين زيادة المبيعات والأرباح التشغيلية.

أقر العملاء أيضا بحدوث تغيير في عهد ناراسيمهان. وفقا لستيفانو بيسينا، الرئيس التنفيذي لشركة وولجرينز بوتس أليانس: "تم تحسين خدمة العملاء والتنفيذ كثيرا في عهد ناراسيمهان".

يستخدم الرئيس التنفيذي لغة "الغرض" التي كانت مرتبطة في السابق بشركة يونيليفر المنافسة، ويؤكد على دور الشركة في الصحة العامة. تبرعت ريكيت بـ40 مليون جنيه من أجل الاستجابة لكوفيد - 19.

قام ناراسيمهان بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 20 في المائة هذا العام ويخطط لزيادة أخرى بنسبة 15 في المائة في 2021.

ويسعى أيضا إلى تبسيط شبكة معقدة من المنتجات – على الرغم من أنه أوقف محاولة بيع العلامات التجارية بما في ذلك منتجات شول للعناية بالقدم ومنتجات فيت لإزالة الشعر وكريم كليراسيل لحب الشباب.

يعتمد كثيرون الآن على كيفية نشر ناراسيمهان للمكاسب المفاجئة من طفرة النظافة هذا العام، وعلى نجاح الاستراتيجيات الجديدة، مثل الشراكات مع الشركات لتقديم خدمات تحت علامتي ديتول ولايسول.

في قطاع حيث نمو الإيرادات العضوية هو مقياس رئيس، النسبة التي حققتها ريكيت ومقدارها 13.3 في المائة في الربع الثالث تجاوزت إلى حد بعيد 4.4 في المائة ليونيليفر و9 في المائة لبروكتر آند جامبل.

الأرقام القوية تشكل سابقة صعبة لريكيت لمواجهة العام المقبل. فبعد أن وصل سهم الشركة إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة أعوام في تموز (يوليو)، انخفض منذ ذلك الحين أكثر من 10 في المائة على الرغم من نتائج الربع الثالث الجيدة التي صدرت في تشرين الأول (أكتوبر).

حذر ديبو من أن وضع ريكيت في سوق النظافة قد يكون ضعيفا. قال: "قوانين الاقتصاد تقول لك إن العائدات العالية تختفي في نهاية المطاف من خلال المنافسة. لم يغب عن انتباه أي شخص أن المطهرات وحلول النظافة هي منطقة نمو كبيرة، وهي منطقة ستتعرض للزحام".

وأشار إلى أنه حتى لو افترضنا أن المستهلكين في جميع أنحاء العالم سيشترون الكمية نفسها من الديتول في العام المقبل "فإن هذا يظل يعني عدم نمو المبيعات بعد آذار (مارس) 2021 على نسق النمو الأكبر هذا العام، الذي يأتي من النظافة".

أكد ناراسيمهان أن المجموعة تتخذ وجهة نظر طويلة الأجل. قال: "هناك طلب في كثير من الأماكن لا نقوم بتلبيته، وابتكارات لم نطرحها في السوق حتى الآن. نحن نستثمر من أجل النمو على المدى الطويل، وكما رأينا، فإن التغيير الثقافي يترسخ داخل الشركة".