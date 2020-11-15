"السياحة" تطلب مرئيات العموم في مسودة لائحة مرافق الإيواء السياحي

دعت وزارة السياحة الجهات الحكومية والعموم لإعطاء مرئياتهم حول مسودة لائحة مرافق الإيواء السياحي ومعايير تصنيفها. وتهدف اللائحة إلى رفع جودة مرافق الإيواء السياحي في إطار تنفيذ استراتيجية المملكة في التنمية السياحية والتي تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ومرافق الإيواء السياحي في تلك الوجهات بالشكل الذي يرتقي إلى تطلعات سياح الداخل والخارج.

وتهدف الوزارة من تحديث اللائحة إلى تطوير واختصار إجراءات الترخيص والتصنيف لمرافق الإيواء السياحي. وإعطاء مهلة لمرافق الإيواء السياحي مدتها 180 يوم للحصول على التصنيف مع إمكانية تقديم طلب التصنيف فور اصدار الترخيص.

إضافة إلى تطوير عملية الترخيص وتسريع حصول المستثمر على التراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة. وإعادة تنظيم الاشتراطات الواردة في اللائحة لزيادة وضوح المتطلبات ورفع مستوى العلاقة بين الوزارة والمستثمرين في قطاع الإيواء السياحي. كما تشمل تطوير وتنظيم العلاقة بين مرافق الإيواء السياحي والضيوف المستفيدين من خدماتها. وتعديل مدة الترخص والتصنيف لتكون سنة بدلا من 3 سنوات.

إضافة إلى التجديد التلقائي للترخيص والتصنيف. وتطوير آليات الرقابة واستخدام التقنية الحديثة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة من مرافق الإيواء السياحي. وتطوير آليات التواصل مع مشغلي مرافق الإيواء السياحي لزيادة مستوى التنسيق بما يضمن زيادة الالتزامات باشتراطات ومتطلبات التشغيل.

وتهدف أيضا إلى تطوير آليات التعامل مع شكاوى الضيوف. ومن المميزات الناتجة عن تحديث وتطوير معايير تصنيف مرافق الإيواء السياحي : تطوير معايير التصنيف لرفع جودة الخدمات المقدمة من مرافق الإيواء السياحي للضيوف. وزيادة معايير التصنيف وتقليل المعايير الإلزامية لتسهيل وتمكين مرافق الإيواء السياحي من تطوير منشاتهم حسب الفئة المستهدفة من الضيوف.

كما تشمل إضافة إلى زيادة الخيارات المتاحة للاستثمار من خلال إدراج أنواع جديدة من مرافق الإيواء السياحي مثل (فنادق الكبائن ، النزل) وتطوير الأنواع الموجودة وفق افضل الممارسات العالمية مثل الشقق المخدومة ولمخيمات وبيوت العطلات(الشاليهات) إضافة إلى زيادة الخيارات للمستثمرين في (فئة الفنادق) من خلال تمكينهم من الحصول على مسميات تخصصية مثل (منتجعات بمختلف أنواعها، فندق تراثي، فندق بوتيك ، فلل فندقية، فندق استشفاء).

إضافة إلى إعادة تنظيم قوائم معايير التصنيف وزيادة مرونتها ليشمل تطبيقها جميع مناطق المملكة. كما تمت إضافة معايير إلزامية واختيارية لتطبيق بعض الإجراءات المتعلقة بحماية البيئة. ويمكن المشاركة في إبداء المرئيات من خلال (مشروع لائحة مرافق الايواء السياحي).