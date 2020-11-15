اعتماد "ديوان المحاسبة" جهة مشرفة على جمعية المراجعين الداخليين بدلا من "التجارة"

أكد الدكتور حسام العنقري صدور الأمر السامي باعتماد أن يكون الديوان العام للمحاسبة هو الجهة المشرفة على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بدلا من وزارة التجارة وذلك نظرا لوجود صلة وثيقة بين الجمعية واختصاصات الديوان وأهدافه وبرامجه وأن يكون رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيسا لمجلس إدارة الجمعية.

وأوضح أن إشراف الديوان العام للمحاسبة على الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ينتظر أن يُسهم في رفع مستوى كفاءة وفعالية إسهامات الجمعية في تطوير المعايير المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الأخرى التي تقوم بها الجمعية وفقا لاختصاصاتها النظامية، منوها بالجهود التي قدمتها وزارة التجارة خلال مراحل نشأة الجمعية وتطورها.

مما يذكر أن للديوان العام للمحاسبة جهودا رائدة في نشأة وتطور إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، وتطوير اللوائح والمعايير وقواعد العمل الخاصة بتلك الإدارات فضلا عن تقديم الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبيها من خلال برامج تدريبية معتمدة يقدمها لهم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان العام للمحاسبة.