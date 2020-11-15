بنك دبي الإسلامي يعلن نجاح تسعير إصدار صكوك بقيمة مليار دولار

أعلن بنك دبي الإسلامي بالإمارات اليوم الاحد عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك دائمة قياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول بقيمة مليار دولار بمُعدل ربح يصل 4.625 % سنويا.

وقال البنك ، في توضيح نشره على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أوردته وكالة الأنباء الاماراتية ( وام) اليوم ، إن تسعير الصفقة تم بتاريخ 14 امس السبت عقب الإنتهاء من مكالمة مع المستثمرين العالميين، حيث اجتذبت الصكوك اهتمام أكثر من 150 من كبرى المؤسسات الاستثمارية.

وأُغلق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت 5.7 مليار دولار، ما يمثل نسبة تغطية بنحو 5.7 أضعاف الاكتتاب في هذا الإصدار.

وأصدرت الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي من المستوى الأول 4 المحدود، وتم إدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.