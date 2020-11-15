دعوة لدول العالم من الرياض: توحيد المقاييس مفتاح لتيسير حركة سلاسل التوريد

قال سيرجيو موخيكا، الأمين العام للمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس إن القمة العالمية للمواصفات، التي عقدتها السعودية ضمن فعاليات رئاستها لمجموعة العشرين خرجت برؤية واحدة لدعم توحيد المقاييس الدولية، حيث أكدت الدور الحاسم، الذي "يلعبه كل بلد في مواجهة تحدياتنا المشتركة".وأشار إلى أن قمة الرياض - أول قمة عالمية لتوحيد المقاييس الدولية على الإطلاق - التي عقدت عبر الإنترنت في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري على هامش فعاليات مجموعة العشرين، قامت باستعراض متكامل وشامل للمقاييس الدولية، التي وضعتها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس والاتحاد الدولي للاتصالات، ودورها في التجارة الدولية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.وأضاف: أتيحت لصانعي القرار من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين تبادل خبراتهم وآرائهم بشأن أهمية المعايير الدولية في الاستجابة للمخاوف والتطلعات المشتركة بشأن المستقبل.و قال: "نتطلع إلى رؤية أعضائنا يستجيبون لهذه الدعوة ويواصلون مهمة توحيد المقاييس".ودعت السعودية منظمة قمة الرياض حول المعايير الدولية للتقييس "دول العالم كافة" إلى "العمل لدعم توحيد واعتماد المقاييس والاعتراف بها لتسريع التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد للمساعدة في التغلب على الأزمات العالمية، مثل أزمة كوفيد - 19، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".وشهدت القمة مناقشات حول مواضيع تتعلق بالحلول المتعلقة بالأزمات العالمية، ودور المقاييس الدولية والتحول الرقمي في هذه الحلول. جذب هذا الحدث الذي كان من المقرر عقده حضوريا لولا وباء كوفيد - 19، مشاركين من أكثر من 80 دولة.وتم تنظيم قمة الرياض حول المقاييس الدولية بشكل مشترك من قبل المنظمة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (ساسو SASO) والمنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس ISO والاتحاد الدولي للاتصالات ITU.وقامت الهيئة بتقديم الاستعدادات لهذا الحدث من قبل "ساسو" والأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين كجزء من برنامج المؤتمرات الدولية للمجموعة، التي ترأسها السعودية في 2020.في تأكيده على أهمية دور المقاييس الدولية في تنفيذ برنامج الأمم المتحدة العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 بحلول 2030، قال النداء "إن الأزمة الصحية العالمية، التي نواجهها أبرزت الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في مستقبلنا الرقمي، لدعم تطوير البنية التحتية، وربط أولئك الذين لا يرتبطون، وبناء الثقة بالتقنيات الرقمية، التي أصبحت حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".وأضاف: توحيد المقاييس الدولية، إلى جانب الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، هو المفتاح الذي يمكن سلاسل التوريد العالمية من العمل، وييسر التجارة الدولية، ويوسع إمكانية الدول بالوصول إلى الأسواق العالمية، ويقدم خدمات أفضل، ويضمن توفير منافع اقتصادية واجتماعية، ويطمئن الحكومات وتجار التجزئة والمستهلكين إلى أن المنتجات والخدمات قد تم تطويرها، وفقا لمعايير السلامة والكفاءة والاستدامة المتفق عليها عالميا.وأوضح أنه عقب الأثر العميق لوباء كوفيد - 19 على العالم عندما واجهت المجتمعات المحلية اضطرابات هائلة في البيئات الاجتماعية والاقتصادية، كانت هناك إعادة تشكيل سريعة في تقديم الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وكذلك في كيفية عمل الشركات، من خلال التحول الرقمي المتسارع "الآن تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان دعمنا لهذه التغييرات بطريقة مستدامة ومستمرة للاستعداد لأي نوع من أنواع الأزمات في المستقبل".عد النداء التقنيات الرقمية بمنزلة "حليف رئيس في منع تفشي المرض وكشفه ورصده، مع الحفاظ على سلامة الناس وإنتاجيتهم وربطهم". وشدد على أهمية "الدور الأساسي الذي يلعبه تحليل البيانات في مقاومة كوفيد - 19، واستكشاف الفرص في الثورة الصناعية الرابعة". وقال إن زيادة الطلب على الاتصال خلال هذا الوباء قد اختبرت قدرة البنية التحتية الرقمية لدول العالم، وأكدت من جديد أهمية أمن الفضاء الإلكتروني.وقد نوقشت بانتظام على مدار العام في مجموعة العشرين التقنيات الرقمية المستخدمة لتعزيز وتسريع الاستجابة الجماعية لوباء كوفيد - 19، وزيادة القدرة على منع الأزمات في المستقبل والتخفيف من حدتها، وحاجة الدول إلى الاعتماد على المعايير الدولية للتصدي لهذه التحديات العالمية.وخلال القمة، قال سعد القصبي، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن تحليل البيانات يلعب دورا أساسيا في الاستجابة لوباء كوفيد - 19 والانتعاش الاقتصادي واستخدام البيانات بذكاء أكبر في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وعد أن المقاييس الموحدة تساعد على تقديم مزيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وجعلها متاحة للجميع وقابلة للتشغيل البيني ومرنة وآمنة.ومجموعة العشرين هي أول منتدى للتعاون الاقتصادي الدولي يجمع بين رؤساء دول وحكومات أكثر الاقتصادات تقدما في العالم، ويشكل أعضاء المجموعة نحو 80 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع التجارة الدولية.ويجتمع ممثلو مجموعة العشرين، على مدار العام، لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن القضايا الإنسانية الأوسع نطاقا، التي تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة.