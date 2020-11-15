27 % من الشركات في ألمانيا تنتقد نظام العمل من المنزل .. وتؤكد: انخفضت الإنتاجية

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن عديدا من الشركات في ألمانيا لا يعد العمل من المنزل أمرا جيدا فيما يتعلق بالإنتاجية.ووفقا لـ"الألمانية"، أوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد إيفو الاقتصادي في مدينة ميونيخ، أن 27 في المائة من الشركات ترى أن العمل من المنزل أدى إلى انخفاض الإنتاجية، فيما رأت 30.4 في المائة من الشركات، أن العمل من المنزل لم يغير شيئا في الإنتاجية. في المقابل، رأت 5.7 في المائة فقط من الشركات أن العمل من المنزل أدى إلى رفع الإنتاجية. وبحسب استطلاع "إيفو"، تأتي الشركات الصغيرة في صدارة تلك المتشككة في العمل من المنزل. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الألمانية تقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 22 مليار يورو، تستمر حتى نهاية حزيران (يونيو) 2021، للشركات وأصحاب المهن الحرة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.