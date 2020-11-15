إقبال كثيف لحجز وحدات ضاحية الجوان إلكترونيا في مركز سكني الشامل

يشهد مركز سكني الشامل في الرياض، حراكا ملحوظا بسبب الإقبال الكثيف من قبل المواطنين لمعاينة مواقع الوحدات السكنية وحجزها ضمن مشاريع ضاحية الجوان، إحدى الضواحي السكنية التابعة لـ"سكني" أحد برامج وزارة الإسكان، الذي يتيح موقع وتطبيق "سكني" كذلك حجزها إلكترونيا.ويستقبل مركز سكني الشامل يوميا مئات الزوار بعد إعلان الشركة الوطنية للإسكان البدء بحجز أربعة مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية، حيث تم حجز جميع الوحدات المتاحة في وقت قياسي لم يتعد 48 ساعة من طرح المشاريع الواقعة بضاحية الجوان، وتوفر آلاف الوحدات السكنية الجديدة ضمن الضاحية، التي تعد أكبر الضواحي السكنية وتقع شمال مدينة الرياض، وتمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 11 مليون متر مربع بالقرب من مطار الملك خالد الدولي وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.وسجلت ضاحية الجوان نسب حجوزات عالية حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة بلغت في بعض المشاريع 100 في المائة، وتضم الضاحية عدة مشاريع هي (شمس الديار، وإسكان الرياض، وعمائر الجوهرة، وإشراق ليفينج، وسرايا النرجس، وديار السعد، ومرسية1)، إضافة إلى مشاريع المرحلة الثانية لمرسية وهي (نساج تاون، والنرجس فيو، وسرايا الجوان، والمهندية)، التي حظيت بإقبال كبير لحجز الوحدات السكنية فيها من قبل المستفيدين من خلال منصة وتطبيق سكني ومركز سكني الشامل.وتوفر الضاحية أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وتتسع لأكثر من 100 ألف نسمة، وتضم 11 مشروعا سكنيا تتميز بتصاميمها المختلفة ومساحاتها المتنوعة، كما تضم مواقع مخصصة للمرافق الإدارية والحكومية، ومراكز التسوق التجارية، وحدائق، ومراكز للرعاية الصحية، وذلك لتوفير بيئة إيجابية جاذبة تتكامل فيها مقومات جودة الحياة وتمكّن الأسر السعودية من تعزيز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.